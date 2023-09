Les pilotes veulent une 4e zone DRS à Singapour, la FIA dit non

La piste de Marina Bay a évolué pour l'édition 2023 du Grand Prix de Singapour, les virages 16, 17, 18 et 19 à angle droit ayant été remplacés par une pleine charge. "Ça va être mieux, mais est-ce que ça va vraiment faire la différence quant à la facilité des dépassements en course ? Je ne pense pas", déplore Valtteri Bottas. "Ça va être dur de dépasser sur cette piste. La plupart des pilotes s'attendaient à avoir une autre zone DRS dans cette [nouvelle] ligne droite. Je suis sûr que ça va être un point de discussion."

En effet, certains concurrents espéraient l'ajout d'une quatrième zone DRS pour faciliter les dépassements dans l'ancien virage 20, qui est désormais le virage 16 – ce malgré la légère courbe à gauche qu'est le virage 15 dans cette pleine charge.

"Actuellement, on insiste tous pour tenter [la quatrième zone DRS]", confie Esteban Ocon. "La FIA s'inquiète de la sécurité dans cette petite courbe à gauche. Personnellement, j'estime – et les autres pilotes aussi – que ça ne va pas être un problème. Actuellement, on insiste pour pouvoir la tester au moins en EL1, voir comment ça fait et, si ça va, potentiellement la garder. Il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas la garder."

Le Circuit de Marina Bay à Singapour

"Au simulateur, il y avait une grosse bosse dans cette courbe à gauche, ce qui serait la raison pour laquelle on n'aurait pas [la zone DRS]. Mais je ne crois pas qu'elle y soit dans la vraie vie. Je pense que c'est un problème de scan avec le mur, et cette portion est rapide. Mais même si on veut vraiment jouer la sécurité, il suffit de mettre [la zone DRS après le virage 15]. On sera en cinquième, alors l'effet de la traînée n'arrive vraiment qu'après cette courbe, donc on peut la mettre après."

Les pilotes vont donc exprimer leur opinion lors du briefing des pilotes ce vendredi, mais ce sera manifestement trop tard. D'après les informations de Motorsport.com, les écuries ont été consultées il y a plusieurs mois quant à cette éventuelle modification, mais n'ont pas toutes répondu à la FIA à ce sujet.

La fédération a donc décidé de s'en tenir aux trois zones DRS existantes. Un communiqué fourni à Motorsport.com indique : "Nous n'allons évaluer aucune zone DRS supplémentaire pour le Grand Prix de Singapour. C'est quelque chose qui a été envisagé du fait du nouveau tracé pour cette année, et la FIA a contacté toutes les équipes il y a plusieurs semaines pour leur demander leur feedback et leur avis. Il n'y avait toutefois aucun consensus clair de la part des équipes qui ont répondu, et à la suite de nos simulations de sécurité, il a été décidé de ne pas y donner suite."

