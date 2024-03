Verstappen et Red Bull ont masqué leur rythme derrière des modes moteur

Interrogé sur le sujet, Verstappen a déclaré que si les choses pourraient bien être serrées en qualifications, l'utilisation présumée de modes moteur différents entre les écuries, et notamment entre Mercedes et Red Bull, expliquait certainement les écarts constatés jeudi soir.

"Je pense que ça n'était pas trop mal, c'était très serré", a déclaré le Néerlandais. "Peut-être que certains autour de nous ont déjà un peu poussé le moteur au niveau de la vitesse de pointe. Je ne dis pas que tout le monde autour de nous l'a fait, mais certains l'ont fait, donc je ne suis pas trop inquiet de l'écart avec la première place, par exemple. Mais ce sera très serré en qualifications, ce qui sera très sympa."

Interrogé par Motorsport.com sur le sujet, le conseiller Red Bull Helmut Marko a assuré que la structure autrichienne avait utilisé les modes moteur parmi les plus limités : "Oui. Tout le monde n'utilise pas la même cartographie moteur, donc nous ne sommes pas inquiets. Aujourd'hui, ça ne s'est pas passé aussi facilement que lors des tests. Le long relais était bon, mais les qualifications vont être très serrées."

Max Verstappen doit encore trouver comment optimiser les réglages de la RB20 à Bahreïn.

Tout au long de la journée, Verstappen s'est plaint de légers problèmes de comportement de sa monoplace. Le triple Champion du monde a expliqué n'avoir pas trouvé assez de confort sur un seul tour. Toutefois, en rythme de course, son équipier et lui ont semblé disposer d'un avantage certain, comme cela était souvent le cas l'an passé et comme l'ont noté la plupart des concurrents dont Charles Leclerc ou Lewis Hamilton

"Il y a eu quelques petits problèmes d'équilibre entre l'avant et l'arrière, mais rien de grave", a expliqué Verstappen. "Il s'agit juste d'essayer de trouver le bon équilibre. Surtout ici, avec l'asphalte rugueux ; une fois que vous avez trouvé ce point idéal, vous gagnez du temps et c'est ce sur quoi nous allons essayer de nous concentrer."

"[La solution] n'est pas très loin, il faut juste essayer d'être dans le coup et de se sentir un peu plus en confiance avec la voiture. Mais il faut aussi se focaliser sur les longs runs, car c'est là que la voiture doit vraiment fonctionner. Bien sûr, les qualifications sont également importantes, mais nous devons nous assurer que la voiture est en bonne forme pour la course."

Avec Ronald Vording et Filip Cleeren