Notre avis sur la saison 4 de Drive to Survive

Charger le lecteur audio

Drive to Survive a été un succès retentissant pour la F1, notamment en l'aidant à atteindre un nouveau public qui élargit sa base de fans, des nouveaux curieux aux abonnés de la première heure.

La saison 3 a marqué un nouveau pic pour Drive to Survive, en atteignant la première place mondiale sur Netflix la semaine de sa sortie et en dépassant les performances de la première saison, chose inédite dans le monde du streaming. Pourtant, la saison 4 s'annonce comme la plus importante à ce jour. Car non seulement elle doit s'appuyer sur ce succès, mais elle doit aussi trouver le bon équilibre entre storytelling et réalité, un aspect qui lui a été fortement reproché en 2021.

Pour la première fois dans l'histoire de Drive to Survive, le championnat a donné lieu à une bataille pour le titre allant jusqu'au bout, pour le plus grand bonheur des scénaristes. Le combat entre Max Verstappen et Lewis Hamilton est un sujet de tension mis en avant tout au long de la saison, lancé par l'épisode d'ouverture qui, bien qu'un peu basique sur certains points pour les fans de longue date, permet de se rafraichir la mémoire sur les événements du début du championnat.

Mais l'absence de Verstappen (révélée l'année dernière en raison de son opposition à certaines intrigues "fausses") se fait sentir tout au long de la saison, laissant ainsi son patron, Christian Horner, conter l'histoire selon sa propre vision. Le directeur de l'écurie Red Bull endosse rapidement le rôle du méchant, lançant régulièrement des piques et des railleries à l'encontre de Toto Wolff (par exemple en le voyant sur un écran de télévision et en disant : "Ce gars n'a aucune idée de ce dont il parle"). Un brin ennuyeux, alors qu'il faudrait une explication plus nuancée de la rivalité au lieu d'une vision unilatérale.

La rivalité Wolff - Horner aurait pu être mieux nuancée.

Hamilton est utilisé avec parcimonie tout au long de la saison, mais ses interviews sont instructives. L'un des moments les plus marquants est celui où il parle à Wolff de sa frustration à propos de Bakou (une course qui n'est étrangement pas couverte) et évoque ses craintes d'attraper le COVID-19 avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se déroule à guichets fermés. C'est le genre d'images que seul Drive to Survive peut offrir, grâce à la présence des caméras dans les coulisses du paddock.

Outre Verstappen, de nombreuses autres absences se font sentir à travers les huit épisodes disponibles pour les médias, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Fernando Alonso et Sebastian Vettel sont à peine présents, tandis que Ferrari semble être reléguée au second plan dans les deux épisodes où McLaren est en tête d'affiche. Tout comme dans la saison 3 avec la rivalité entre Lando Norris et Carlos Sainz, la tension entre Norris et Ricciardo semble ne pas être tout à fait exacte, voire même tirée par les cheveux.

Drive to Survive s'est toujours nourri de personnalités, et cette saison ne fait pas exception. Ricciardo est de retour et en bonne forme comme toujours, même si l'épisode sur sa victoire à Monza manque parfois de profondeur, et l'intervention de personnalités telles que Susie Wolff et Geri Horner permet d'obtenir un point de vue intéressant, puisqu'elles ont vécu l'intensité de cette saison de l'intérieur, sans être directement impliquées dans la vie des écuries. L'un des points forts est de voir Yuki Tsunoda à son meilleur niveau, sans filtre, dans un épisode qu'il partage avec Esteban Ocon. Un choix de rivalité étonnant, qui s'articule autour de la lutte pour la cinquième place du championnat des constructeurs entre Alpine et AlphaTauri, bien que tous deux auraient vraiment pu avoir leur propre épisode. La victoire d'Ocon en Hongrie est couverte de manière appropriée, étant donné son rôle dès le début de Drive to Survive.

Haas et Günther Steiner, héros de la série Drive to Survive, ont de nouveau un épisode dédié à leurs difficultés. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Les fans seront également heureux d'apprendre que Haas et Günther Steiner, le héros culte de Netflix, sont à nouveau sous les feux des projecteurs le temps d'un épisode, même si celui-ci est quelque peu tendu. L'intrigue se concentre sur les premières difficultés de Nikita Mazepin et l'influence de son père, Dmitry, qui menace de retirer son financement parce qu'il craint que Nikita n'ait pas la même voiture que Mick Schumacher. La tentative de rédemption passe par l'évocation de la performance de Mazepin au Grand Prix de Russie, où il a terminé dernier. Un scénario assez loufoque et éloigné de la réalité de la piste.

Le plus gros point d'interrogation concerne les deux derniers épisodes de la saison, qui n'ont pas encore été diffusés aux médias, et qui couvrent la conclusion du championnat. Bien que la cible de la série puisse, dans l'absolu, justifier une plus grande liberté de création, la finale d'Abou Dhabi et toute la controverse qui a suivi doivent être traitées avec précision, sous peine de perdre des fans de Formule 1 de longue date qui ont suivi les événements de près.

Cette quatrième saison sera un véritable test pour Drive to Survive qui, tout en restant indispensable, manque un peu de profondeur dans ce qui a été l'un des championnats les plus explosifs de l'histoire récente de la F1.