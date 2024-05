Wolff n'accorde "aucune pertinence" aux critiques du patron de Red Bull

Le patron de Mercedes s’est retrouvé la cible de remarques cinglantes de la part d'Oliver Mintzlaff lors du week-end du Grand Prix de Miami, le directeur général de la société de boissons énergétiques n’ayant pas apprécié que la marque à l'étoile tente d’attirer Max Verstappen dans son écurie l'an prochain et de le faire quitter son équipe actuelle.

Mintzlaff a déclaré au Bild Am Sonntag : "Je comprends la pression que Toto Wolff et peut-être d’autres équipes ont après des années de retard. Mais je pense que Toto Wolff devrait se concentrer sur ses défis. Il en a suffisamment. Et ceci est une question de respect. Si je continue à parler du personnel des autres équipes, ce n’est pas bien."

Wolff n’est absolument pas touché par ce qui a été dit, et a estimé que les propos de Mintzlaff n’étaient pas pertinents pour lui. "Je ne sais pas ce que ce type commente", a déclaré Wolff. "Cela n’a aucun rapport avec moi."

Oliver Mintzlaff à Miami. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

Des rumeurs - que Wolff a démenties - suggèrent que Mercedes préparait une réunion avec Verstappen et ses représentants cette semaine pour discuter d’un accord potentiel pour 2025. Cependant, Wolff a clairement indiqué qu’il continuait à surveiller le développement du marché des transferts, bien qu’il soit trop tôt pour établir des plans définitifs sur le second pilote de son équipe pour 2025.

"Il y a toujours beaucoup de réunions", a-t-il déclaré. "Je ne peux pas vraiment dire [quoi que ce soit de définitif] à propos du deuxième pilote. Je pense que nous avons parlé des possibilités, et je veux être juste envers ces gars et ne pas donner l’impression que nous les utilisons comme des pions, parce que ce n’est pas le cas."

La décision concernant le second pilote ne sera prise que dans quelques semaines, voire quelques mois.

"Nous voulons prendre notre temps, voir où va la pensée de Max et, en même temps, surveiller les autres pilotes. Carlos [Sainz] a encore été très fort aujourd’hui et c’est pourquoi nous sommes un peu en mode observation pour le moment."

Alors que Mercedes attend de voir ce que Verstappen décide au final, son autre option évidente est le pilote junior Andrea Kimi Antonelli. Le jeune Italien a été au centre des spéculations au cours du week-end de Miami sur une potentielle promotion en F1 chez Williams. Wolff a déclaré que Mercedes n’avait aucun intérêt à ce Kimi Antonelli court en F1 maintenant, car l’équipe veut qu’il se concentre sur le meilleur de lui-même en F2.

"Il y a eu tellement d’histoires qui ont été montées, et cela ne lui rend pas service parce qu’il a besoin de se concentrer sur sa campagne en F2", a ajouté Wolff. "Il fait beaucoup d’essais pour nous afin de se mettre à niveau et je pense que la décision concernant le second pilote ne sera prise que dans quelques semaines, voire quelques mois. Nous n’avons fait aucune démarche auprès de la FIA pour obtenir une Super Licence plus tôt."