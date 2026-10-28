Formule 1

Wolff défend Russell après les critiques de Marko sur son avenir en F1

Le patron de Mercedes estime que George Russell peut rebondir après sa défaite annoncée face à Kimi Antonelli dans la course au titre mondial de Formule 1.

Filip Cleeren

Publié: 28 oct. 2026, 12:00

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Photo de : Sona Maleterova / Getty Images

Le patron de Mercedes en F1, Toto Wolff, a réfuté les propos de l'ancien conseiller de Red Bull Helmut Marko, selon lequel George Russell ne serait pas en mesure de se relever après avoir été battu par Kimi Antonelli dans la course au titre mondial.

Sauf circonstances exceptionnelles repoussant son sacre d'une semaine, Antonelli devrait être couronné champion du monde dès le prochain Grand Prix de Mexico.

Avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation en 2026, Mercedes s'est installée aux avant-postes et a offert à Russell, pilote de longue date de l'écurie, une occasion en or de se battre pour le titre mondial. Mais le Britannique a été largement éclipsé par son coéquipier, pourtant moins expérimenté, qui a remporté cinq courses consécutives en début de saison pour prendre la tête du championnat.

Russell a connu un bref regain de forme après la pause estivale. Toutefois, entre les difficultés à trouver le bon équilibre avec les nouvelles monoplaces et les problèmes de fiabilité, le Britannique de 28 ans n'a jamais semblé en mesure de battre Antonelli. Il est désormais menacé de perdre la deuxième place du championnat au profit de Lewis Hamilton, chez Ferrari.

Helmut Marko, consultant pour Sky Deutschland et ancien conseiller de Red Bull, qu'il a quittée en fin d'année dernière, estime que Russell ne pourra pas se remettre de cette défaite face à son coéquipier de 20 ans.

"Russell n'est plus le pilote numéro un", a déclaré Marko après la neuvième victoire de la saison d'Antonelli, décrochée lors du Grand Prix des États-Unis à Austin, où Russell a terminé huitième. "Antonelli lui a clairement pris cette place. Je doute qu'il ait un jour une nouvelle chance de se battre pour le titre mondial ou qu'il bénéficie du statut de numéro un ailleurs."

George Russell (Mercedes)

Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Après la course, Wolff a rejeté cette analyse, estimant que Russell pouvait toujours prétendre à devenir champion du monde, à condition de repartir sur de nouvelles bases et de disposer d'une monoplace davantage adaptée à son style de pilotage.

"Helmut, c'est mon Autrichien pas vraiment ami, mais je respecte son opinion", a déclaré Wolff. "Mais je pense qu'il se trompe au sujet de George. George a toutes les capacités nécessaires. Je pense que la voiture ne lui convient pas."

"Je pense qu'en début de saison, il est peut-être difficile de gérer une situation où l'on se dit que cette année est la bonne, avant de voir arriver de l'autre côté ce jeune prodige qui commence vraiment à vous faire douter. Et je suis convaincu que, lors d'une nouvelle saison, si nous lui fournissons une voiture rapide, George aura absolument tout ce qu'il faut pour remporter un titre."

"Je pense donc qu'il est un peu trop facile de dire qu'il faut oublier toutes ces années où il a gagné en F2 et en F3, ses premières années en monoplace et ses deux titres européens consécutifs en karting. Tout cela est toujours là."

Antonelli aborde le Grand Prix de Mexico de ce week-end avec 123 points d'avance sur Russell, alors qu'il reste 125 points à distribuer lors des cinq dernières courses de la saison.

Si Russell remporte la course sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Antonelli n'aura besoin que d'une neuvième place pour devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire de la F1. Si Hamilton s'impose, un seul point, obtenu avec une dixième place, suffira également au pilote italien de 20 ans.

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