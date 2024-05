Wolff prévient : "Il faudra plusieurs courses avant de voir des résultats”

Deuxième du championnat constructeurs en 2023, Mercedes a connu un début de campagne 2024 compliqué, et s’est montrée largement distancée en termes de performances par Red Bull, Ferrari. Désormais, c'est McLaren qui s’est imposée comme la troisième force du plateau, surtout après la récente victoire de Lando Norris au Grand Prix de Miami.

De son côté, l’équipe Mercedes ne s’est pas invitée une seule fois sur le podium lors des six premiers courses, George Russell comptant pour meilleur résultat sa cinquième place lors de l’ouverture à Bahreïn, Lewis Hamilton n’ayant jusque-là pas pu faire mieux que sa sixième position à Miami, même s’il faut souligner une performance encourageante lors de la course sprint à Shanghai (deuxième).

En cause, une W15 en manque d’appui et particulièrement compliquée à manier, ce qui la rend difficile à régler et à exploiter.

À Miami, une première mise à jour a été introduite avec l’apparition d’un nouveau plancher. Mais c’est tout un ensemble d’évolutions qui sont attendues ce week-end à Imola, théâtre du Grand Prix d’Emilie Romagne, premier rendez-vous européen de la saison.

Pour autant, si un regain de performance est espéré, Toto Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes, estime qu’il faudra se montrer patient pour voir son équipe élever durablement son niveau de jeu.

”Les six premières courses n’ont pas été simples, mais nous avons bien compris ce que nous devions améliorer et nous avons tracé une voie claire pour y parvenir”, a déclaré le dirigeant autrichien.

"Il faudra plusieurs courses avant de voir des résultats, mais tout le monde travaille dur pour les obtenir le plus tôt possible. En attendant, nous allons chercher à maximiser le package dont nous disposons. Nous apportons d’autres mises à jour à Imola et espérons qu’elles nous pousseront dans la bonne direction.”

Lewis Hamilton, comme George Russell, ont connu un début de saison difficile. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

En raison du caractère imprévisible de la W15, George Russell et Lewis Hamilton ont expérimenté des problèmes de nature bien différentes sur les diverses pistes empruntées depuis le début de saison, que ce soit à Jeddah, Melbourne ou Suzuka. Pourtant, Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste chez Mercedes, assure que l’équipe a identifié les pistes à suivre pour améliorer les performances.

Nous avons une idée assez précise de ce qu’il faut faire en matière de développement aujourd’hui.

”Je pense que nous avons une idée assez précise de ce qu’il faut faire en matière de développement aujourd’hui”, a déclaré ce dernier. ”Ce n’est pas comme si nous avions le même problème sur tous les circuits. À Jeddah, nous avions beaucoup de rebonds à haute vitesse et la voiture était très difficile dans les virages rapides et nous n’étions pas assez rapides. Nous étions en train d’y remédier.”

”Et puis à Melbourne, nous avons eu un problème avec les pneus arrière qui se dégradaient trop rapidement. Je pense que nous avons pris le dessus à Suzuka, mais on ne peut résoudre qu’un problème à la fois. Mais il y a beaucoup de travail en cours en ce moment, et il faut aussi que nous soyons plus performants.”

”Au cours des prochaines courses, nous pourrons apporter un certain nombre de mises à jour, contrairement aux cinq ou six dernières où il s’agissait essentiellement de choses assez spécifiques."

Avant le Grand Prix d’Emilie Romagne, George Russell pointe au 7e rang du championnat pilotes avec 37 points, Lewis Hamilton se classe lui à la 9e place, avec 27 unités au compteur. L'équipe elle est déjà bien loin de Red Bull, mais aussi de Ferrari et McLaren, l’équipe de Woking comptant déjà 60 points d’avance sur la formation de la marque à l’étoile.

Avec Filip Cleeren