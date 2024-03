Fittipaldi remporte une victoire émouvante, Martins sauve 1 petit point

Auteur du meilleur temps en qualifications mais appelé à remplacer Carlos Sainz pour la suite du week-end F1, Oliver Bearman (Prema) ne peut pas prendre part à cette course principale du week-end de Djeddah en F2. La pole revient à Kush Maini (Invicta), devant Jak Crawford (DAMS) et Victor Martins (ART). Andrea Kimi Antonelli (Prema) est cinquième et l'autre Français, Isack Hadjar (Campos), septième.

Au départ, Maini conserve les commandes devant Crawford. Le départ de Martins n'est en revanche pas irréprochable, le Français se trouvant dépassé par Enzo Fittipaldi et Antonelli, qui a bien failli prendre l'avantage sur le Brésilien. Derrière, un incident survient : Pepe Marti perd seul le contrôle de sa voiture à la réaccélération du virage 2 et se retrouve en tête-à-queue en plein milieu du peloton. Il y a plusieurs contacts, aucun n'étant heureusement trop violent, et Roman Staněk est le seul autre pilote à en subir de grandes conséquences. Les deux pilotes doivent immobiliser leur voiture sur la piste, et le Safety Car est déployé. Victime d'un problème technique au départ, Gabriel Bortoleto doit également abandonner.

La course est relancée au 4e des 28 tours. Rapidement, le top 4 s'échappe et Martins, cinquième, se retrouve sous la pression de Hauger et Hadjar. Le pilote Red Bull prend l'avantage sur le Norvégien au début du 6e tour et cela se transforme en mano à mano franco-français, qui se règle dès le tour suivant, au DRS, avant le virage 1. C'est à ce moment-là que les premiers pilotes rentrent au stand, dont Crawford, qui était second, et Hauger.

Maini, qui avait creusé un écart de plus d'une seconde et demie, s'arrête au tour suivant en conservant l'avantage sur les pilotes déjà passés par les stands. Pire pour Crawford, il est dépassé par Fittipaldi puis sur la piste par Antonelli, tous deux passés par la pitlane un tour après lui. Le Barbadien perd du temps dans la bataille avec l'Italien, où les deux s'échangent les manœuvres autoritaires. Une fois Crawford repassé, c'est Hadjar qui se retrouve sur le paletot du pilote Prema.

Pari manqué pour Correa, nouveau problème pour Hadjar

Après 10 des 28 tours prévus, Juan Manuel Correa mène l'épreuve devant Amaury Cordeel et Taylor Barnard, les trois hommes ne s'étant pas arrêtés après être partis sur les pneus les plus résistants. Maini et Fittipaldi, leaders virtuels, complètent le top 5. Hadjar s'empare de la septième place face à Antonelli alors que Martins perd la dixième face à Zane Maloney. Alors qu'il semblait avoir un bel avantage, Maini est repris puis dépassé par Fittipaldi au début du 13e tour.

Au moment où la course semble se stabiliser, peu après la mi-course, le Safety Car est déployé après un tête-à-queue de Franco Colapinto. L'Argentin, soutenu par Williams, a été surpris par une crevaison au freinage, causée par un léger contact avec le mur dans le dernier virage. Correa ne s'arrête pas pour changer de pneus, contrairement à Cordeel et Barnard qui passent les supertendres. Les trois pilotes restent aux avant postes, devant Fittipaldi, Maini et Crawford.

Correa relance la course très tôt au 19e tour et conserve les commandes devant Cordeel. En revanche, Fittipaldi parvient à dépasser Barnard pour la troisième place. Quelques instants plus tard, Hadjar est crucifié par un nouveau problème technique, "le même qu'hier" explique-t-il à la radio. Au 21e tour, Cordeel dépasse Correa mais Fittipaldi réalise une superbe manœuvre à l'entame du 22e passage en dépassant l'Américain puis le Belge dans un même mouvement au virage 1.

Avec l'avantage des pneus, le Brésilien s'échappe face à Cordeel, qui est sous la menace de Correa (qui doit toujours s'arrêter) et de Maini. Correa passe d'ailleurs dans la 23e boucle, suivi peu après par Maini. Le VSC est déployé brièvement pour un tête-à-queue d'O'Sullivan. Martins, hors du top 10, est impliqué dans un incident avec Aron. Correa finit par s'arrêter au 25e tour, repartant 14e.

La fin de course est un peu moins animée jusqu'au dernier virage et à la dernière ligne droite où Cordeel est dépassé par Hauger et par Crawford, tout ça se passant sept secondes derrière un Fittipaldi survolté et ému, quelques jours après le décès de son oncle Wilson Fittipaldi. Martins parvient à sauver un point sur la ligne d'arrivée mais est sous enquête des commissaires après un incident survenu avec Paul Aron.

