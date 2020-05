Russell remporte le GP de Monaco virtuel

Après avoir vaincu Charles Leclerc sur le circuit de Barcelone pour décrocher sa première victoire, George Russell a remis le couvert à l'occasion de l'épreuve monégasque. Le pilote Williams avait d'abord pris la deuxième place d'une séance de qualifications disputée sous la pluie. La pole position a été réalisée par David Schumacher – fils de Ralf – avec quatre dixièmes d'avance.

À l'extinction des feux, Russell a pris le meilleur sur Schumacher au premier virage et s'est emparé des commandes de la course pour ne plus jamais les lâcher. Il a été l'un des derniers pilotes en piste à passer par les stands pour observer l'arrêt obligatoire, avant de s'imposer avec une large avance de 39"017. Jamais en réussite à Monaco dans la vie, où il n'a pas encore marqué le moindre point en F1 comme en F2, le Britannique a pris une petite revanche en simracing.

La deuxième place s'est jouée entre Esteban Gutiérrez et Charles Leclerc, qui semblait bien parti mais a subi la loi du pilote Mercedes et de sa stratégie à deux arrêts. À moins de trois tours de l'arrivée, les deux hommes se sont accrochés à la sortie du tunnel, la Ferrari partant en tête-à-queue. Le Mexicain a ainsi terminé deuxième devant Leclerc. Quant à Alexander Albon, quatrième, il a effectué une belle remontée depuis la neuvième place sur la grille de départ.

Arthur Leclerc a pris la cinquième place à bord de la deuxième Ferrari virtuelle, devant la Haas de Pietro Fittipaldi et la McLaren de Lando Norris. Huitième, Nicholas Latifi a devancé Louis Delétraz et David Schumacher, qui complètent ainsi le top 10.

Pour ses débuts, Valtteri Bottas n'a pas été ménagé avec un tête-à-queue qui l'a envoyé en fond de peloton dans le premier tour suite à un accrochage avec Antonio Giovinazzi. Alors qu'il était parti septième sur la grille, le Finlandais a terminé à la 11e position. Le baptême du feu n'a même pas eu lieu pour Esteban Ocon, qui n'a pas pu participer à cette épreuve en raison de problèmes techniques avec son PC.