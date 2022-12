Michael Masi prend un 3e rôle en Australie

Charger le lecteur audio

Michael Masi, ancien directeur de course de la Formule 1, poursuit ses nouvelles activités en Australie, où il a été nommé membre du conseil d'administration de Karting Australia. Il prendra ses fonctions le 1er janvier, de même que la seconde personne nouvellement nommée, en l'occurrence Melissa Holzberger, qui avait déjà occupé la direction de cette instance par le passé.

Tous deux rejoindront à ce conseil Andrew Westacott, PDG de l'Australian Grand Prix Corporation (qui quittera bientôt ses fonctions), le pilote de Supercars Garth Tander, Rob Crawford, Samantha Reid, John Reynolds et le président Kevin Davis. Tous les membres du conseil d'administration de cet organe, habilité à organiser et gérer les compétitions de karting en Australie, opèrent sur la base du volontariat.

Il s'agit du troisième rôle administratif assumé par Michael Masi, 44 ans, depuis son retour en Australie, après les fonctions de président de la Commission Supercars et de membre du South Australian Motorsport Board qu'il a précédemment prises.

"L'expérience de Michael dans le monde du sport automobile, en Australie et dans le monde, est exceptionnelle, et nous sommes ravis qu'il ait décidé d'accepter l'invitation à rejoindre le conseil d'administration", a déclaré Kevin Davis, président de Karting Australia. Et d'ajouter : "L'arrivée de deux nouvelles personnes hautement qualifiées comme Michael et Melissa au sein de notre conseil d'administration renforce Karting Australia avec stabilité et expérience."

Michael Masi avait rejoint la Formule 1 en 2018 et pris le rôle de directeur de course au pied levé lors du Grand Prix d'Australie 2019, au moment du décès brutal de Charlie Whiting. Il a opéré jusqu'au controversé Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, théâtre du premier titre sur fond de polémique de Max Verstappen, et a été évincé lors du remaniement annoncé avant le début de la saison suivante, puis libéré de toute fonction au sein de la FIA pendant l'été. Il avait alors révélé avoir reçu des menaces de mort et avoir été profondément ébranlé par cette affaire. "J'avais l'impression d'être l'homme le plus détesté du monde", avait-il confié au Daily Telegraph australien.

Avec Andrew van Leeuwen