Bezzecchi domine alors que Lowes perd gros

Si la course MotoGP a confirmé la mainmise du leader sur le championnat, les deux autres catégories ont au contraire connu des rebondissements lors du Grand Prix d'Europe. En Moto2, Sam Lowes, grand dominateur ces dernières semaines, a enregistré une chute lourde de conséquences, alors que Marco Bezzecchi est aller arracher une victoire qui maintient ses propres chances de titre.

Le pilote italien, qui avait offert la victoire du Grand Prix d'Aragón à Lowes sur un plateau en tombant à l'approche de l'arrivée, a cette fois pris sa revanche dans un remake inverse de leur duel. Passé en tête dès le deuxième tour, il a tenu bon jusqu'au drapeau à damier, alors que l'Anglais, installé dans son sillage, est parti à la faute dans le 16e tour. Zéro point pour l'un, qui perd les commandes du championnat, et 25 pour l'autre, qui relance ses propres chances dans ce qui s'annonçait comme sa dernière opportunité après deux abandons.

Avant que Bezzecchi ne prenne les commandes définitivement, deux autres pilotes avaient tenté de mener cette course, sans succès. D'abord Xavi Vierge, auteur du meilleur départ après s'être qualifié en pole position, puis Joe Roberts, face à qui il a rapidement cédé avant de dégringoler au classement. L'Américain a toutefois mordu la poussière dès le deuxième tour, voyant une nouvelle fois s'envoler ses espoirs de premier succès.

Lowes, quant à lui, a dû se défaire de Jorge Martín et de Vierge, avant de longtemps klaxonner derrière Remy Gardner. Il était parvenu à grimper à la deuxième place depuis six tours lorsqu'il est tombé, une chute qu'il ne parvenait pas à expliquer. Mais la course de Bezzecchi a elle aussi bien failli mal tourner, car le vainqueur a révélé avoir rencontré un problème technique dans les derniers tours.

"Ça a été une course très difficile et très longue, mais magnifique", s'est félicité le pilote italien auprès du site officiel du MotoGP. Après avoir pris des risques dans le premier tour, il s'était efforcé de garder son calme afin de produire la performance la plus propre possible… jusqu'à une frayeur inattendue dans les dernières minutes. "Dans les derniers tours, alors que j'avais une assez bonne avance, j'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas sur la moto. C'est un problème que j'avais aussi rencontré vendredi en essais libres : à l'accélération, c'est comme s'il n'y avait pas de puissance en seconde, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu très peur, mais j'ai commencé à parler à la moto et je lui ai dit 's'il-te-plait, ne m'arrête pas maintenant'. Heureusement, elle est allée au bout !" se félicitait-il.

Toujours quatrième du classement général, le pilote VR46 est à présent le dernier à rester mathématiquement en lice, alors qu'il est distancé de 29 unités par le nouveau leader. Et c'est en l'occurrence Enea Bastianini qui a fait son retour au sommet du championnat dimanche, grâce à la quatrième place obtenue au prix d'une grosse remontée alors qu'il partait 15e, et notamment grâce à un ultime duel contre Lorenzo Baldassarri qu'il a remporté dans les derniers tours.

Après ses trois victoires et cinq podiums consécutifs, Sam Lowes pointe à présent à six unités du pilote Italtrans, et il voit Luca Marini revenir à 13 points. Le futur pilote MotoGP n'est certes plus sur le gros rythme qu'il affichait jusqu'à Barcelone, mais il a tout de même pu sauver de précieux points avec la sixième place finale, obtenue d'un cheveu devant Héctor Garzó.

Jorge Martín a quant à lui fait son retour sur le podium, avec une deuxième place qui ne suffit toutefois pas à le maintenir en lice au championnat, dont il occupe la cinquième position.

GP d'Europe Moto2