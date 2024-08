Acosta veut mettre fin aux performances en dents de scie de KTM

KTM était dans la lutte avec Ducati en début de saison, avec des podiums pour Brad Binder et Pedro Acosta. Les représentants de la marque ont été plus distancés depuis que le MotoGP a posé ses valises en Europe, ce qui est souvent attribué à une Ducati qui exploite à merveille le pneu arrière.

Pour Acosta, la KTM paie aussi une certaine philosophie de sa moto, plus à l'aise dans les gros freinages que dans les courbes où il faut conserver beaucoup de vitesse, une situation qui signifie que quand les circuits ne sont pas favorables à la moto autrichienne, cette dernière n'est plus dans la lutte. Le futur pilote de l'équipe officielle pousse KTM à développer une moto plus homogène, pour s'assurer de prendre de gros points sur tous les terrains.

"Depuis le début de notre histoire en MotoGP, on est forts au freinage et dans les virages serrés", a expliqué Acosta. "Ce n'est rien de nouveau. Cette saison, on a été assez rapides [en début de saison] et maintenant on arrive dans la moyenne de la saison dernière, entre septième et neuvième. C'est peut-être pour ça que l'on ressent plus un changement, mais je crois toujours que quand on arrivera en Autriche, à Misano, en Aragón, la Thaïlande, on sera à nouveau devant."

"Il faut comprendre que si [...] on commence à travailler sur l'aéro, sur l'équilibre, etc, pour ce genre de virages [rapides], il faut que tout le projet aille vers ça. C'est comme ça qu'on sera rapide. Sur ce genre de circuits, on ne peut pas [profiter des points forts de la KTM], parce qu'on ne peut pas avoir de trajectoires alternatives ou freiner fort. Si on freine fort, on casse la vitesse, et on est derrière."

Pedro Acosta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ce que l'on doit faire, c'est essayer d'améliorer un peu la moto dans ces virages, dans le turning, pour qu'on ne soit pas si forts sur les circuits favorables, mais pas si mauvais sur les circuits défavorables. Le problème est que si on veut jouer un championnat, on ne peut pas être premier sur les bons circuits et dixième sur les mauvais. Il faut être au minimum dans le top 5 [en permanence]."

"Actuellement, on ne se bat pas pour dix victoires, pour faire une moyenne, et pour dix top 5. Je suis certain que ce sera un projet, qu'on y arrivera."

La force collective de Ducati est difficile à égaler

Ducati a longtemps eu une moto réputée pour la puissance de son moteur mais un manque de maniabilité en courbe. La marque a trouvé le bon équilibre ces dernières années et domine désormais sur tous les terrains. Acosta pense que Ducati tire profit des données provenant de huit motos, un avantage qui sera réduit l'an prochain, mais il ignore ce qui fait techniquement la force de la moto italienne.

"C'est dur à dire parce que j'en pilote pas une ! C'est leur gestion de toute la semaine. On peut essayer beaucoup de choses mais on est quatre et ils sont huit. Ils ont quatre motos d'usine, on a juste quatre moto. On doit trouver comment jouer ce jeu."

"Ils ont beaucoup d'informations", a ajouté Acosta. "On voit que Yamaha n'a que deux motos, ça les fait souffrir. Honda, c'est autre chose. On n'a que quatre motos et ils en ont huit. C'est deux ou [quatre] fois plus que certaines marques. C'est leur avantage. Je suis certain que ce sera plus serré l'an prochain parce qu'ils vont commencer à perdre des informations."