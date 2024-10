Espargaró veut retenir "le tableau entier" après un week-end calamiteux

Les week-ends difficiles s'enchaînent pour Aleix Espargaró, qui n'a pris que deux petits points à Phillip Island. Vendredi, il reconnaissait avoir eu besoin de trop de temps pour prendre ses marques dans la seule séance disputée, qu'il a conclue à une lointaine 18e place, alors que sur la même moto, Maverick Viñales s'affirmait comme le premier rival des Ducati en sixième position.

En qualifications, dans des conditions une nouvelle fois délicates sur une piste encore partiellement humide, le vétéran d'Aprilia était toujours à la peine et n'a pris que la 20e place sur la grille de départ, son plus mauvais résultat depuis Brno 2018, où il avait rencontré un problème technique.

"J'étais très, très lent en qualifications", reconnaissait Espargaró samedi. "Des conditions très difficiles, je n'ai pas vraiment compris assez vite comment être rapide, et quand j'ai mis les pneus à température, c'était déjà la fin de la séance, donc j'ai terminé en fond de grille. C'est peut-être l'une des pires, sinon la pire qualification que j'ai jamais faite."

"Il n'y a rien à mettre en cause, c'était ma faute, j'étais trop lent, parce que les conditions de piste étaient difficiles au début de la Q2", a-t-il reconnu. "Donc je n'étais pas capable d'attaquer et de prendre des risques. Je ne pouvais pas mettre les pneus à température, j'étais juste lent, très lent. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le rythme d'Aleix Espargaró restait néanmoins encourageant. Dans un sprint marqué par de nombreuses chutes, l'Espagnol a pu remonter au huitième rang et inscrire ses seuls points du week-ends, avec des performances plutôt rassurantes.

"Au moins, la moto n'était pas si mauvaise, donc j'ai gagné beaucoup de positions dans les trois ou quatre premiers tours, quelque chose comme dix places. Et après, je suis parvenu à rattraper Pedro [Acosta], et mon rythme n'était pas mauvais. J'ai fait plusieurs tours en 1'28, donc pas si mal. J'espère que demain je pourrai faire un meilleur départ, et lutter pour le top 10 à nouveau."

Un coûteux contact avec Miller dans le premier tour

Ce top 10 s'est toutefois refusé à Espargaró dimanche, et même les points. Le forfait d'Acosta lui a fait gagner une place sur la grille et il était 14e après les premiers virage mais il a été doublé par Raúl Fernández puis percuté par Jack Miller, ce qui a causé des dégâts sur sa moto et l'a envoyé en 19e position. Il n'a pu remonter que jusqu'au 16e rang.

"J'ai pris un très bon départ mais malheureusement, un contact dans le premier tour avec Jack Miller a cassé un sidepod, alors que je freinais au dixième virage, et m'a mis à l'arrière du groupe. C'est difficile de remonter quand on est si loin et évidemment, cela a eu une influence sur le résultat de la course. J'ai essayé d'être aussi rapide que possible, en fait mon rythme était assez bon dans certains tours. La casse du sidepod n'a vraiment pas aidé, parce que cela rendait la moto instable."

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Selon Espargaró, Miller s'est montré trop agressif : "C'est tout le temps la même chose au premier tour. Il faut être plus prudent et respectueux vis à vis des autres pilotes. S'il a cassé mon aileron, cela veut dire qu'il m'a percuté plutôt fort. Et je suis passé de la 13e place [la 15e en fait, ndlr] à la dernière, derrière Savadori. Donc pas grand-chose de plus à dire."

Le bilan n'a rien de réjouissant pour Espargaró après ce GP d'Australie difficile de bout en bout, et ce alors que son meilleur résultat lors des sept derniers week-ends de compétition est une modeste huitième place, obtenue au GP d'Émilie-Romagne, entre des abandons dans la première course à Misano et celle de Mandalika.

Espargaró n'a plus que trois Grands Prix à disputer avant la fin de sa carrière mais il est certain d'avoir conservé ses performances : "Ce n'est pas juste de ne regarder que les deux dernières courses, il faut regarder le tableau entier. Je suis encore dixième au championnat, j'ai fait quelques podiums en sprint, deux ou trois poles cette saison. Je pense que même pour ma dernière année, j'ai été très rapide."

Avec Luca Bartolomeo