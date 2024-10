Des sensations mitigées pour Viñales, premier rival des Ducati

Dans une journée encore survolée par Ducati, qui a placé sept de ses huit pilotes dans le top 10, la concurrence a une nouvelle fois dû se contenter de quelques miettes ce vendredi au GP d'Australie. Comme KTM et Yamaha, Aprilia n'a qu'un seul pilote directement qualifié pour la Q2, Maverick Viñales, auteur du sixième temps derrière les cinq meilleures Desmosedici, et alors que sa moto était loin d'avoir un comportement idéal.

"Je suis parvenu à être rapide dans les chronos, même si les sensations sur la moto n'étaient pas bonnes", a souligné l'Espagnol. "On peut encore améliorer ça, mais c'est positif que nous soyons rapides. C'est sûr que la manière dont on débute le week-end nous motive, avec une volonté de décrocher un bon résultat ici, mais aussi pour le reste de la saison. Donc on va continuer à pousser, et travailler."

"Évidemment il y a un aspect clair de la moto sur lequel on doit travailler, qui est la stabilité sur les changements de direction. C'est la clé pour faire un bon week-end. Les gars savent très bien sur quoi se concentrer. "

Ces "mouvements" représentent la "plus grande inquiétude" de Viñales, qui a perçu ce problème "du premier au deuxième virage, du 7 au 8 et du 8 au 9" : "J'étais vraiment tout le temps en train de faire des ajustements sur ça parce que c'est aussi important pour la course, pour attaquer."

"À chaque fois je dois faire ça vite, l'année dernière aussi c'était difficile", a-t-il souligné. "Si je veux aller dans la fenêtre basse des 1'27, je dois faire mon temps au tour à ces endroits, parce que dans les autres parties, c'est plus difficile. "

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Viñales juge néanmoins sa moto maniable dans les phases d'accélération : "Elle fonctionne bien dans beaucoup de domaines, je peux piloter la moto et avoir une bonne ligne, la relever vite. Je suis bon à l'accélération. C'est juste ce problème, et je pense que c'est la clé du week-end. On va essayer de s'améliorer, et une chose qui pourrait être cool, c'est qu'ici je peux me défendre dans les lignes droites, parce que dans l'aspiration, il semble qu'on puisse bien sortir du dernier virage. Je pense que je suis plus compétitif que l'an dernier."

Sur l'autre Aprilia officielle, Aleix Espargaró a décrit une "journée plutôt étrange" en raison du programme raccourci après l'annulation de la première séance. Seulement 18e dans l'après-midi, il a reconnu avoir tout simplement eu besoin de trop de temps pour prendre ses marques.

"C'était malheureux de manquer la première séance", a commenté le vétéran du plateau. "Dans la deuxième, j'ai commencé trop prudemment, avec de très mauvaises sensations. Et oui, j'ai juste besoin de plus de temps, au final. J'étais à la limite tout le temps, il y a aussi eu ces deux drapeaux jaunes avec les derniers pneus. Mais dans l'absolu, ces derniers tours n'étaient pas si mauvais. Je commençais à me sentir assez bien, mais je n'ai pas eu assez de temps, j'espère que demain sera un meilleur jour. "

Avec Luca Bartolomeo