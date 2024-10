La pression du pneu, le casse-tête qui pourrait causer des pénalités

Particulièrement redoutée dans la lutte pour le titre il y a un an, la question des pressions de pneus est moins centrale cette année, grâce à un règlement qui a été assoupli, mais ce sujet pourrait reprendre une place essentielle lors des deux courses du week-end au GP d'Australie.

Interrogé par l'édition italienne de Motorsport.com, Piero Taramasso a qualifié Phillip Island de "cauchemar des manufacturiers pneumatiques", un phénomène qui risque d'être accentué en raison d'un nouvel asphalte susceptible d'accélérer l'usure des gommes. Cette surface "pourrait assurément modifier un peu la donne en ce qui concerne le pneu avant" selon le responsable de la compétition deux-roues de Michelin, qui craint des pressions trop basses.

Alors que le pneu arrière monte énormément en température sur le côté gauche sur ce circuit, l'avant n'est "pas très sollicité", ce qui rend difficile son maintien en température et peut faire descendre la pression. Afin de limiter le risque de pénalité, le GP d'Australie est ainsi l'un des trois, avec l'Allemagne et l'Indonésie, où la pression minimale pour le pneu avant est fixée à 1,85 bar, contre 1,88 pour les autres épreuves.

"Souvent à Phillip Island, la valeur s'abaisse par rapport à celle qu'a la moto en partant des stands, pour ensuite se stabiliser", nous a précisé Taramasso avant l'entame du week-end. "Le comportement est un peu à l'inverse de tous les autres circuits, où habituellement elle augmente dans les premiers tours puis se stabilise. Il faudra voir quel rôle va jouer en ce sens le nouvel asphalte, mais aussi le vent car s'il est froid, il peut avoir une incidence. Il y a beaucoup de paramètres à contrôler."

Pour éviter une baisser de la température du pneu – et donc de sa pression – pendant les courses, des pilotes pourraient donc chercher à volontairement rester dans le sillage d'un rival, ce que l'on a déjà vu à Assen cette année, avec Marc Márquez et Fabio Di Giannantonio, quand ces deux pilotes avaient des difficultés pour maintenir une température élevée dans leur pneu avant.

Puisqu'il faudra effectuer 50% du sprint et 60% de la course principale au-dessus de la pression imposée, Taramasso pense que des pilotes pourraient volontairement éviter de se retrouver en tête d'un groupe : "Si les températures sont basses et que le vent est froid, je dirais que oui. Être derrière pourrait aider à faire monter le pneu en température."

Depuis le début de la saison, des pénalités pour pression trop basses ont été imposées sur une large variété de circuits, dont le Sachsenring et Mandalika, les deux autres pistes où le seuil avait été abaissé, ce qui laisse présager d'une situation particulièrement difficile à gérer à Phillip Island. Surtout avec les maigres données récoltées ce vendredi, dans une journée troublée par la pluie, et avec une température ambiante qui ne devrait plus dépasser les 15°C avant la fin du week-end.

Avec Matteo Nugnes et Léna Buffa

Les pénalités pour pression trop basses en 2024