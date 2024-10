Johann Zarco a manqué la Q2 mais a fait mieux que prévu

Sur le circuit où il a décroché son premier succès en MotoGP il y a un an, Johann Zarco espérait que les longues courbes de Phillip Island permettraient de compenser la principale faiblesse de la Honda, une moto qui cabre dans les grosses phases d'accélération. La séance d'essais disputée ce vendredi a confirmé le bien-fondé de cet espoir puisqu'il a passé une grande partie de l'heure en piste dans le top 10, avant de payer une fin de séance plus difficile, entre un premier tour rapide manqué et un second perturbé par les drapeaux jaunes.

"J'ai manqué la Q2, mais je ne m'attendais pas à débuter la séance aussi bien que je l'ai fait", a souligné Zarco, finalement classé en 14e position. "Durant toute la séance, je contrôlais les temps au tour, le rythme, on a pu essayer des choses sur la moto. J'étais tout le temps dans le bon groupe. C'est juste dommage de ne pas avoir fait un meilleur chrono lors des dernières tentatives. Je suis passé à côté de mon premier tour, pour différentes raisons, et lors du deuxième tour, j'ai eu les drapeaux jaunes."

Zarco peut encore viser la Q2 et il sait qu'il aura le potentiel pour briller dans les deux courses du week-end : "Le point positif, c'est que j'espère pouvoir marquer des points en course sprint, si les conditions de piste sont sèches. C'est mieux que ce que je pouvais espérer, ce qui est bien."

Les longues courbes du circuit ont, comme Zarco l'anticipait, favorisé sa Honda : "Je pense qu'ici il y a un bon feeling avec l'avant sur la moto, une bonne confiance. Je pense qu'on manque encore de performance à l'accélération. Quand tu veux extraire le meilleur d'un pneu neuf, tu ne peux pas le faire."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il n'y a pas de grande différence entre les pneus neufs et les pneus usés, ce qui peut être bien pour la course. Mais pour cette raison, on passe à côté de bonnes qualifications pour, ensuite, profiter d'une belle course. Mais l'équilibre de la moto est assez similaire à ce qu'on rencontre sur les autres circuits, et les progrès que nous avons faits dans les virages rapides aident clairement à pousser un peu plus, et à faire des temps au tour. "

Un holeshot device toujours capricieux

Les difficultés de la Honda à l'accélération s'expliquent en partie par un variateur de hauteur moins performant que sur les meilleures machines. Zarco a récemment réclamé des progrès sur ce front et ce vendredi, il a eu du mal à remettre sa moto en position haute en sortant de certaines courbes.

"C'est difficile de le désengager dans le virage 1, mais c'est encore possible, je dois encore décider de si je l'utiliserai lors de chaque tour ou pas. Mais c'est possible de l'utiliser. C'est sûr que pour les Ducati c'est plus facile de le désengager, ce qui est quelque chose sur quoi Honda doit travailler. Mais c'est une bonne chose, le fait que j'ai cette expérience de l'année dernière, je peux dire que c'était meilleur avec la Ducati. Mais j'ai essayé, je ne le désengageais pas tout le temps mais les temps au tour n'étaient pas perdus quand je ne pouvais pas le désengager. Donc c'est intéressant aussi."

"Il y a un manque de rapidité au désengagement, ou bien tu dois freiner fort, mais droit", a détaillé Zarco. "Et le truc c'est que dans ce premier virage, tu ne freines pas vraiment très droit. "

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco peut en revanche se réjouir de disposer une moto dans une configuration aérodynamique désormais bien définie, après des atermoiements chez Honda jusqu'à l'été : "C'est la différence depuis Misano. Je suis content de ne pas avoir à tester quelque chose, pour avoir une sorte de troisième confirmation de ce que nous avons fait. Non, ce que nous avons maintenant est confirmé. On travaille avec."

"On essaie toujours d'améliorer le turning de la moto, de faire quelques améliorations, parce que c'est toujours le même compromis avec le turning, le grip arrière. Mais ce dont on manque le plus, c'est l'accélération pure. "

Avec Luca Bartolomeo