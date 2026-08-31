Álex Márquez distancé : "J'étais constant, mais ce n'était pas suffisant"
Après avoir perdu du temps au départ, Álex Márquez n'a pas pu rouler au rythme des trois premiers au GP d'Aragón.
Les plus belles photos du GP d'Aragón MotoGP
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Samedi, un bon envol avait permis à Álex Márquez de s'emparer de la deuxième place dès l'entame du sprint au GP d'Aragón, pour la conserver jusqu'à la fin. En course principale, le départ a encore conditionné le résultat final du pilote Gresini, avec des conséquences plus négatives.
Álex Márquez a gardé sa troisième place en sortant du premier virage mais il a été gêné par son frère, lui-même ralenti par un holeshot device resté en position basse, et a fait une erreur dans les passages de rapport, ce qui a permis à Raúl Fernández et Pedro Acosta de le doubler également.
"Je n'ai pas bien lu la situation et j'ai fait une erreur, je suis resté sur le deuxième rapport jusqu'au virage 3", a expliqué Márquez au site officiel du MotoGP. "Ça m'a aussi fait perdre beaucoup de places. Avec tout ce qui se passait devant moi, Marc et Bezzecchi, je n'ai pas eu la place et cette erreur en étant sur le deuxième rapport m'a empêché d'attaquer au virage 3."
Álex Márquez a repris l'avantage sur Raúl Fernández à l'entame du deuxième tour, puis sur Jorge Martín quelques virages plus loin… et sa remontée s'est arrêtée là. Il a ensuite passé une course en solitaire à la quatrième place, sans réel espoir de revenir sur les trois premiers.
"J'ai fait deux dépassements et j'ai pu être constant, mais ce n'était pas suffisant", a-t-il reconnu devant les médias de la presse écrite, dont Motorsport.com. "Les sensations n'étaient pas assez bonnes pour en faire un peu plus. J'avais beaucoup de mal avec l'avant, avec l'arrière, avec le grip dans son ensemble, les pneus avant et arrière, donc c'est comme ça."
Álex Márquez a vécu une course en solitaire au GP d'Aragón.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Je n'avais pas de très bonnes sensations et un très bon grip", a précisé Álex Márquez. "Je n'ai pas pu attaquer, c'était juste de la survie pour garder le rythme jusqu'à la fin. Il faut s'en satisfaire, retenir le meilleur et voir ce qui nous a manqué ce week-end."
Un an après avoir pris la deuxième place derrière son frère, Álex Márquez pourrait être déçu de sa quatrième position, mais il préfère retenir sa bonne forme du moment. Depuis son retour à la compétition, il se bat régulièrement pour le top 5 et a terminé toutes les courses, sprints comme épreuves principales, parmi les quatre premiers depuis Silverstone.
"On peut s'estimer satisfaits parce qu'on est restés au niveau des dernières courses. On n'est pas mauvais mais ce week-end, on n'a pas trouvé le maximum. À Silverstone par exemple, c'était un peu l'inverse, j'arrivais à beaucoup économiser le pneu arrière, à gérer. Ici, les autres Ducati géraient beaucoup mieux le pneu que moi. C'est bizarre parce que c'était le même pneu mais [la situation] était inversée."
Álex Márquez fait un lien entre son manque de sensations et des conditions de piste différentes de celles rencontrées l'an dernier, quand l'épreuve s'était tenue au début du mois de juin.
"Je pense que l'an dernier, le niveau de grip était globalement meilleur sur la piste. [...] L'adhérence progressait petit à petit. Cette année, je n'ai pas senti de grip dès le début. C'est comme ça. Parfois, on trouve les sensations et le grip rapidement, parfois plus lentement. C'est exactement la course que j'attendais."
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