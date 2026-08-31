Bezzecchi avait un moins bon rythme que prévu : "Je savais que Marc allait revenir"

La course principale a connu un scénario très différent du sprint mais le résultat a été le même pour Marco Bezzecchi au Grand Prix d'Aragón. Samedi, l'Italien a été doublé dès le départ par les frères Márquez et n'a pas pu répliquer. Dimanche, il a encore été doublé par Marc Márquez au premier virage, mais il a repris la tête immédiatement.

Le pilote Ducati a oublié de désenclencher le holeshot device à l'arrière de sa moto et il a perdu du temps, ce qui a permis à Bezzecchi de récupérer la tête. "Il m'a doublé au premier virage, j'ai essayé de croiser la trajectoire et en arrivant au virage 2, j'ai que vu sa moto laissait échapper des choses, comme des étincelles", a expliqué Bezzecchi au site officiel du MotoGP. "J'ai failli le percuter parce qu'il s'est complètement arrêté et après, j'ai pu le doubler."

Bezzecchi a mené les cinq premiers tours, mais il savait qu'il aurait du mal à garder la tête : "J'ai essayé d'imprimer mon rythme quand j'étais devant mais j'ai vu immédiatement que les chronos ne venaient pas facilement, donc je me suis dit que ça allait être dur."

"Je voyais que mon rythme n'était pas aussi bon que ce que j'attendais", a déploré Bezzecchi en conférence de presse. "J'ai fait de mon mieux pour creuser l'écart mais je savais que Marc allait revenir."

Marco Bezzecchi n'a pas pu garder la tête longtemps. Photo de: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Márquez a porté son attaque au sixième tour. Bezzecchi a voulu lui résister dans la ligne droite opposée, dans une séquence assez étonnante puisque leurs deux motos s'aspiraient latéralement et se sont frôlées à plusieurs reprises.

Le pilote Aprilia a perdu le duel et il était dans la partie sale de la piste, ce qui a permis à Pedro Acosta de le doubler aussi : "Je voulais lui compliquer un peu plus la vie, à Pedro aussi, mais j'ai perdu les deux places en quelques secondes."

Bezzecchi reconnaît néanmoins qu'Acosta avait un meilleur rythme : "Je pense qu'il m'aurait battu de toute façon, mais ça aurait été mieux de me battre un peu plus. Ce n'était pas possible pour moi donc c'est tout."

La chaleur a joué contre Aprilia

Marco Bezzecchi veut maintenant comprendre pourquoi il n'a pas pu reproduire les performances montrées pendant les essais libres : "Avec cette température plus élevée que pendant les essais, je pense que j'ai eu un peu plus de mal. On va travailler pour essayer de comprendre ce que je peux faire différemment pour progresser."

La déception reste modérée dans le clan Aprilia. La marque restait certes sur un week-end largement dominé à Silverstone, mais le tracé anglais jouait beaucoup plus sur ses forces. L'an dernier, Bezzecchi avait dû remonter dans le classement à Alcañiz, après être parti en fond de grille, alors que cette saison, il était à proximité des leaders.

"C'était un week-end positif", a-t-il souligné. "Je suis dans le club des 1'44, ce qui était déjà incroyable. L'an dernier, je suis parti dernier, et cette année premier. Mon week-end était déjà réussi ! Blague à part, l'équipe a fait un travail merveilleux. On est venus ici avec des attentes très faibles. On a toujours eu du mal sur ce circuit, donc pouvoir vivre un si bon week-end, en finissant les deux courses sur le podium, avec la pole position, etc, c'est bien."

Marco Bezzecchi n'a pas pu résister à Marc Márquez et Pedro Acosta. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mon rythme pendant les essais était légèrement meilleur que ce que j'ai montré aujourd'hui. Il faut comprendre pourquoi, mais je pense quand même que la troisième place était la meilleure possible dans les deux courses, donc je suis très heureux."

Bezzecchi souffre toujours du genou

Bezzecchi a décroché deux troisièmes places au GP d'Aragón, exactement comme à Silverstone, alors qu'il a disputé ces deux week-ends de course en étant diminué physiquement. Il subit toujours les effets de sa chute au Sachsenring, avec une clavicule cassée et surtout une plaie au genou gauche.

"À Silverstone, je n'attendais pas du tout le podium. Mais ici non plus : c'est une piste sur laquelle on a eu du mal historiquement et Aprilia n'a jamais vraiment été très performant [ici]. L'an dernier, j'étais assez rapide mais le week-end avait été super dur. Ces deux week-ends ont été fantastiques pour moi. Maintenant, il faut que je sois en meilleure forme parce qu'il faut vraiment être parfait pour se battre avec ces gars. Je vais travailler dur chez moi."

Je marche encore un peu comme Dr House.

Bezzecchi n'a pas autant souffert qu'en Angleterre, mais il souffre sur sa moto, et même pour se déplacer : "C'était évidemment mieux qu'à Silverstone. Le problème était plus quand je roulais et il y avait beaucoup de virages à gauche ici. Ce n'était pas trop pour l'épaule, mais surtout pour le genou. J'ai des difficultés, je marche encore un peu comme Dr House."

Marco Bezzecchi s'est offert un nouveau podium malgré la douleur. Photo de: Jose Jordan / AFP via Getty Images

"Je vais devoir faire avec pendant un moment. Ce sera un peu long pour aller mieux mais la meilleure chose à faire c'est de gagner en muscle, en force, dans la partie gauche du corps. J'en ai un peu perdu. Il faut essayer de compenser comme ça."

"Je suis content d'avoir quelques jours de repos", a-t-il souligné. "Je m'attendais à souffrir moins mais putain… Oups, pardon ! J'ai encore pas mal de douleurs."

"Je veux arriver dans une meilleure condition à Misano parce que pour se battre avec ces gars, il faut être parfait à tous les niveaux. Ce sera dur et cool en même temps : mon Grand Prix à domicile. J'espère beaucoup apprécier avec les supporters et qu'ils vont aimer mon casque spécial. Je suis impatient."