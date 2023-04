Genou endolori pour Márquez, qui accepte les excuses de Martín

Charger le lecteur audio

La course d'Álex Márquez s'est très vite terminée à Austin. Dès le premier tour, le pilote Gresini a été fauché par Jorge Martín, tombé à ses côtés au virage 3. Márquez a longuement glissé à terre, entre les deux motos, et a terminé sa course en percutant le mur de pneus.

Le genou droit endolori, Márquez a eu besoin de l'aide des commissaires de course pour se relever et il a été dirigé vers le centre médical, où aucune fracture n'a été diagnostiquée. "Ma jambe était entre les deux motos", a précisé le pilote. "Je suis allé jusqu'au mur et je l'ai percuté. Ce n'était pas facile."

Jorge Martín a présenté ses excuses à Álex Márquez pour sa responsabilité dans l'accrochage. Le pilote Pramac a été gêné par Aleix Espargaró, en proie à des soucis avec son variateur de hauteur, et a perdu le contrôle de sa Ducati en voulant revenir sur la trajectoire. "C'est difficile de dire ce qu'il s'est passé", a déclaré Martín. "C'était le premier tour, le pneu n'était pas prêt. J'ai eu cette chute étrange. Je suis désolé pour Álex, c'est dommage."

"Aleix est sorti large au virage 2 et je suis vraiment passé à l'extérieur", a ajouté Martín. "Quand je suis revenu au virage 3, j'ai perdu l'avant. Je suis sorti de la trajectoire et je n'avais nulle part où aller. J'ai évité Aleix et je suis revenu au virage 3. C'est dommage parce que je me sentais super fort mais je suis tombé, ça arrive."

Álex Márquez estime de son côté que son compatriote a été trop optimiste en voulant revenir sur la trajectoire le plus vite possible, mais il a accepté ses excuses : "Pour moi, il a clairement fait une erreur, je l'ai vu de l'arrière. Il a eu un contact ou quelque chose s'est passé au virage 2, il était à l'extérieur. Il a essayé de rattraper le temps perdu au virage 3 et on sait tous que c'est très dur. Il arrivait d'une portion sale, il a pris un peu d'angle et c'est de la physique : si on freine avec cet angle, on tombe. C'était au premier tour, quand le pneu n'est pas à son meilleur niveau."

"Mais ça pourrait m'arriver demain, c'est arrivé par le passé, c'est arrivé aujourd'hui, ça arrivera à nouveau. Pour moi, ce qui s'est passé est clair. J'ai accepté ses excuses et c'est tout, pour moi c'est terminé. C'est la course."

Les deux pilotes avaient de gros objectifs

Victime d'une chute en course sprint, Álex Márquez était ambitieux pour la course principale après avoir été très performant dans les relais longs pendant les séances d'essais : "Je suis en colère parce qu'on a perdu beaucoup de points et une belle opportunité. C'est un peu bizarre d'avoir la meilleure performance de la saison ici et de n'avoir aucun point, alors qu'à Portimão et en Argentine, on n'était pas très bons mais on a pu prendre beaucoup de points. Mais c'est la course et ça peut arriver."

Les deux pilotes impliqués dans cette chute étaient malades à Austin. La chute de Márquez samedi est survenue alors qu'il venait de vomir dans son casque et il était encore diminué dimanche : "Je suis encore un peu malade au niveau de l'estomac, j'ai peut-être un virus ou quelque chose comme ça mais je vais plutôt bien."

Martín est de son côté arrivé au Texas fiévreux mais cela ne l'a pas empêché de prendre la troisième place de la course sprint. Il se sentait mieux dimanche et visait également un bon résultat : "J'étais en septième position après les deux premiers virages donc je sentais que c'était un peu comme [samedi]. L'objectif était de finir. Je voulais être devant parce que le rythme était super et je me sentais mieux physiquement. Mais c'est comme ça et j'espère que ça sera mieux la prochaine fois."