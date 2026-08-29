Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

Álex Márquez a donné l'impression de figurer dans la lutte avec les pilotes les plus performants vendredi au GP d'Aragón, puisqu'il a pris la deuxième place des Essais, entre Marco Bezzecchi et son frère Marc, le grand favori alors que les trois leaders étaient réunis en 0"038. Mais si le pilote Gresini dresse un premier bilan plutôt satisfaisant, il estime manquer de sensations pour réellement se mesurer à ses rivaux.

"Ce n'est pas mauvais", a commenté le cadet des Márquez face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "J'ai commencé sur un bon rythme dans la matinée, mais le niveau de grip est difficile à comprendre ici."

"Pour moi, ce n'est pas à l'arrière mais plutôt à l'avant, pour voir comment entrer en courbe, comment freiner, comment entrer vite... C'est là que je perds un peu de temps, surtout avec des blocages de la roue avant."

"Dans l'après-midi, on a fait de très bons progrès dans ce domaine. Je pense qu'on a un peu trouvé la voie pour faire fonctionner la moto ici, mais je sens que je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi. Ils ont quelque chose en plus."

"C'est dur de faire des comparaisons parce qu'ils ont testé les pneus et j'ai gardé le medium. C'est dur à comprendre mais la sensation, c'est que je suis encore un cran derrière."

Álex Márquez cherche des progrès sur la Ducati. Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Álex Márquez perd surtout du temps dans le troisième secteur et lorsqu'on lui demande ce qui lui fait défaut, il a du mal à désigner un élément précis : "Je ne sais pas. Je perds tout le temps un peu de temps là-bas, dans toutes les catégories. C'était un peu trop [vendredi]."

"L'an dernier, je perdais un dixième ou un dixième et demi, mais pas trois. J'ai aussi fait quelques erreurs et je n'ai pas tout associé, mais je perds beaucoup de temps au freinage du virage 12. C'est pour ça que je dis que je ne me sens pas à 100% avec le pneu avant. [Samedi], il faudra essayer quelque chose pour faire des progrès."

Un grip qui complique la situation

Beaucoup de pilotes ont évoqué un niveau d'adhérence assez précaire vendredi. Marc Márquez est souvent capable de faire la différence dans ces conditions mais c'est moins le cas d'Álex Márquez, qui cherche encore à identifier pourquoi l'avant lui pose autant de difficultés.

"C'est dur de comprendre pourquoi, mais je pense que c'est parce que le grip est bizarre. On n'a pas de soutien de l'arrière, ça flotte plus. Quand on est en travers, on ne peut pas pousser sur l'avant. Il faut faire avec. Je pense que c'est lié au tracé, il y a beaucoup de freinages en descente, etc. À Motegi, on a aussi beaucoup de blocages du pneu avant. C'est ce type de circuit, sur lesquels il faut survivre."

Álex Márquez a du mal à diriger sa Ducati en entrée de courbe au GP d'Aragón. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mais quand les conditions sont comme ça, ça permet de plus faire la différence, alors que quand le grip est super élevé, tout le monde freine très tard. Il faut survivre de la meilleure façon !"

"On peut faire la différence dans les chronos, dans les performances", a-t-il ajouté. "Quand tout est vraiment à la limite, les compétences du pilote ont plus d'importance. Marc et les pilotes avec ce style, qui aiment entrer en courbe un peu en travers, ou qui ont plus de sensations sur l'avant, ce sont ceux qui font le plus la différence dans ces conditions."