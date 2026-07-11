Aprilia exprime tout son soutien à Bezzecchi après sa blessure

Sa chute dans les qualifications du GP d'Allemagne, samedi matin, se terminera cette fois sur une table d'opération. Marco Bezzecchi s'est blessé à l'épaule et doit renoncer à la suite du week-end au Sachsenring, le dernier précédant la pause estivale. Il sera opéré demain en Italie, pour une fracture complète et déplacée de la clavicule gauche, conséquence d'une perte de contrôle à haute vitesse.

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Ce coup du sort vient s'ajouter à une série noire, alors qu'il y a un mois et demi tout semblait réussir à Bezzecchi. Il venait de remporter son Grand Prix national, faisant triompher dans la ferveur absolue sa moto italienne sur les collines du Mugello. Mais, depuis, il a vu son leadership voler en éclats, perdant continuellement des points à cause d'une incroyable série d'incidents.

Il y eut d'abord son élimination du GP de Hongrie après avoir été percuté par son coéquipier au départ, puis sa chute dans le sprint de Brno et sa suspension dans la foulée pour avoir frappé un commissaire, avant une grosse chute à Assen, où Jorge Martín s'est emparé des commandes du championnat.

Bezzecchi compte à présent 11 points de retard sur son coéquipier et il pourrait perdre plusieurs positions dimanche alors que le championnat atteindra la mi-parcours. Il peut néanmoins compter sur le soutien de son équipe, à commencer par le team manager Aprilia, Paolo Bonora.

En s'exprimant pour le site officiel du MotoGP, le responsable italien a tenu à relativiser la portée de ce nouveau coup dur : "Je suis vraiment convaincu que Marco est le même Marco Bezzecchi [que celui du] Mugello. C'est quelque chose qui fait que nous sommes très positifs. J'aimerais tout le temps lui répéter : 'N'oublie pas que tu restes le Marco Bezzecchi qui a gagné d'une manière si extraordinaire au Mugello'."

Le triomphe du Mugello paraît aujourd'hui assez loin. Photo : Mirco Lazzari GP / Getty Images

Le team manager admet en tout cas que la pause estivale arrive à point nommé pour Bezzecchi, tant pour qu'il récupère physiquement que pour qu'il se ressource mentalement, ce que Massimo Rivola mentionnait déjà il y a deux semaines après l'accident d'Assen mais qui se révèle d'autant plus vrai à présent.

"Nous avons la chance d'avoir un mois de trêve estivale. C'est quelque chose de positif, pour retrouver de l'énergie, recharger les batteries et aborder de la bonne manière la deuxième partie de la saison", souligne Paolo Bonora.

"Nous l'embrassons fort, évidemment. Il sait que toute l'équipe est à ses côtés. Nous connaissons son énergie, nous connaissons notre force. Il faut donc rester très positifs et profiter de cette pause estivale pour retrouver le bon état d'esprit en vue de la deuxième partie de la saison."

Martín croit dans sa capacité à revenir

Jorge Martín a lui aussi eu des mots de réconfort pour son coéquipier. Passé par de nombreuses blessures au cours de sa carrière, et notamment depuis l'an dernier, l'Espagnol a affirmé croire en la capacité de Marco Bezzecchi à rebondir après cette période difficile.

Malgré leurs relations parfois tendues, notamment depuis l'incident du Balaton Park, le retour opéré par le champion du monde 2024 après ses graves blessures de la saison passée pourrait servir de modèle à l'Italien.

"Je veux envoyer de nouveau toute ma force à Marco", déclare l'Espagnol. "Ce n'est pas bien de le voir dans cette période difficile. C'est la course, il sait comment se remettre d'une blessure. Comme je l'ai déjà dit, si on sait tirer profit des bons moments, il pourra revenir plus fort, avec une meilleure mentalité. C'est un pilote très fort donc il sera dans la lutte."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud