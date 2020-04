"Pas d'inquiétude" à Assen dans l'hypothèse d'un GP annulé

Alors que les organisateurs du Grand Prix d'Allemagne ont indiqué être à la recherche d'une nouvelle date pour leur épreuve, initialement prévue du 19 au 21 juin, devançant en cela toute annonce officielle des instances MotoGP quant à un report de la course du Sachsenring, les regards se tournent à présent vers Assen. Le Grand Prix des Pays-Bas est en effet le prochain sur la liste, théoriquement devenu le premier rendez-vous de la saison, du 26 au 28 juin.

Le contexte d'une crise sanitaire qui n'est pas encore stabilisée pousse toutefois les organisateurs au réalisme, et ce alors que le gouvernement néerlandais doit annoncer mardi quelle sera l'évolution des mesures actuelles de protection des citoyens. L'épreuve du WorldSBK, qui devait avoir lieu ce week-end, a déjà été reportée, et chacun à Assen sait qu'il est très probable que la manche MotoGP connaisse le même sort.

"Nous ne croyons pas que nous tiendrons à cette date-là une épreuve réunissant 100'000 personnes", admet Jos Vaessen, ancien directeur du TT Assen, auprès du journal AD. "C'est la raison pour laquelle la Dorna travaille sur un calendrier de courses alternatif, qui débuterait en août. Une saison avec dix courses serait tout de même un succès. Assen obtiendra également une place, quelque part entre mi-août et fin septembre."

Assen accueille chaque année 167'000 spectateurs sur trois jours à l'occasion du Grand Prix MotoGP et faisait ainsi office de neuvième manche la plus attractive en 2019. Pour le moment, les événements de grande ampleur ont été interdits aux Pays-Bas jusqu'au 1er juin, mais le pays attend à présent la déclaration de son premier Ministre, Mark Rutte, mardi, afin d'y voir plus clair sur la suite, alors que l'Allemagne et la Belgique voisines, par exemple, ont étendu cette mesure jusqu'au 31 août. Et outre les mesures prises pour les événements devant se tenir dans chaque pays, les restrictions imposées sur les déplacements dans le monde sont elles aussi observées avec attention.

"Une grande part du monde des sports mécaniques vient d'Espagne et d'Italie. Nous savons à quel point ces pays ont été affectés", souligne Jos Vaessen. "Un grand point d'interrogation persiste à ce stade quant à ce qui est encore possible. Aux Pays-Bas, nous allons devoir attendre de voir ce quel sera le message du Premier ministre mardi."

Si la manche d'Assen est bel et bien reportée, il est peu probable que la suivante, le Grand Prix de Finlande, lance la saison sachant qu'il s'agirait d'une première sur le nouveau circuit du KymiRing, qui d'ailleurs doit encore être homologué. Dans l'hypothèse où le calendrier initial soit en partie maintenu, Brno pourrait dont accueillir le paddock début août pour un premier Grand Prix, à moins qu'une refonte totale de l'agenda soit mise en place dès que l'on y verra plus clair sur la sortie de crise.

Avec déjà quasiment une moitié de championnat reportée ou en passe de l'être, la perspective de disputer dix courses sur les 20 initialement prévues est devenue la nouvelle référence régulièrement citée à la fois par la Dorna et par les équipes. On ignore toutefois si cela pourra être réalisable compte tenu du manque de certitudes quant aux modalités dans lesquelles tout événement pourra être organisé dans les mois à venir. L'idée de devoir accueillir une épreuve à huis clos, voire de définitivement l'annuler pour 2020, fait trembler un grand nombre d'organisateurs, craignant ainsi une catastrophe financière. Selon Jos Vaessen, cependant, Assen ne partage pas véritablement cette peur.

"Je n'ai pas du tout remarqué de panique à Assen. Tout le monde est calme à ce sujet", indique-t-il. "Le TT est là depuis 100 ans et il a tout connu. Il possède par ailleurs un matelas financier, car la course a toujours eu du succès. Il n'y a donc pas d'inquiétude à l'idée que nous puissions sauter une année."

