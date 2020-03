Le WorldSBK reporte la manche d'Assen en août

Après les nombreuses annonces de report venues de toutes parts ces derniers jours, le WorldSBK se devait d'apporter lui aussi de nouveaux changements à son calendrier. La manche de Losail, initialement prévue du 13 au 15 mars, avait déjà été reportée sine die, puis c'est celle de Jerez, qui aurait dû se tenir du 27 au 29 mars, qui a subi le même sort. Autre modification ayant déjà annoncée, le décalage d'une semaine de la manche de Magny-Cours, au début de l'automne, cette fois pour éviter un clash de date avec le Grand Prix d'Aragón MotoGP.

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

Contrairement à ce qui a été observé dans d'autres championnats, les épreuves prévues en avril et mai n'avaient pas encore été officiellement touchées et la dernière annonce en date, faite ce mardi, vient apporter une première précision en ce sens. La manche des Pays-Bas, qui aurait dû se tenir du 17 au 19 avril, est logiquement reportée, et ce alors que le circuit d'Assen avait déjà annoncé sa fermeture jusqu'au 6 avril. Ce rendez-vous est à présent programmé en août, coupant de fait la longue pause estivale qu'aurait dû observer le championnat.

Aucune précision n'est pour l'heure apportée concernant les deux manches du mois de mai, prévues à Imola (8-10 mai) et en Aragón (22-24 mai), ni pour celle de juin à Misano (12-14 juin), toutefois il est acquis que d'autres changements pourraient être annoncés en temps voulu en fonction de l'évolution de la situation. "La FIM et Dorna WSBK Organization travaillent continuellement avec les circuits et les autorités gouvernementales afin de suivre la situation dans chaque pays, et informeront en conséquence de tout autre changement au calendrier 2020", indique un communiqué officiel.

Calendrier WorldSBK 2020 mis à jour :

Date Pays Circuit 28 fév. - 1er mars Australie* Phillip Island 8-10 mai Italie Imola 22-24 mai Espagne Aragón 12-14 juin Italie Misano 3-5 juillet Grande-Bretagne Donington Park 31 jui. - 2 août Allemagne Oschersleben 21-23 août Pays-Bas Assen 4-6 septembre Portugal Algarve 18-20 septembre Espagne Barcelone 2-4 octobre France Magny-Cours 9-11 octobre Argentine* San Juan 23-25 octobre Espagne Jerez

* WorldSBK et WorldSSP uniquement