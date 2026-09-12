L'attaque qui a fait chuter Quartararo n'était pas prévue : "J'ai dû y aller"

Le week-end encourageant de Fabio Quartararo se poursuit à Misano. Si sa course sprint ne le reflète pas forcément, puisqu'il a chuté dès le troisième tour, le rythme affiché par le Français avant son erreur peut lui donner quelques raisons d'espérer pour la suite du Grand Prix de Saint-Marin.

Parti de la 13e place, Quartararo a pris un bon départ pour se hisser au 11e rang, coincé entre les deux pilotes du team LCR Honda, Diogo Moreira et Johann Zarco. Au guidon d'une Yamaha qui affichait un rythme intéressant, le Français a finalement chuté alors qu'il semblait tenter une attaque sur Moreira.

Quartararo a toutefois expliqué que cette attaque n'était pas vraiment prévue et qu'elle était surtout la conséquence d'un mélange d'erreur de pilotage et d'une moto difficile à gérer.

"Avec Diogo dans les lignes droites, on jouait au... Je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais il prenait de l'avance, puis j'essayais de revenir sur lui", a expliqué Quartararo face à la presse internationale, dont Motorsport.com, avant qu'on ne lui donne l'exemple du yo-yo. "Oui, voilà, c'est pareil en français. Donc, j'ai eu beaucoup de mal et, dans le virage 11, je suis arrivé vraiment, vraiment vite."

"J'ai freiné tard dans le 12, donc j'étais assez proche, mais le problème, c'est qu'on n'a aucun soutien de l'arrière quand on veut ralentir. Et comme j'étais déjà trop près en arrivant dans le virage, il était trop tard pour rester derrière."

"J'ai donc dû y aller, mais mon avant se bloquait déjà en ligne droite. Quand j'ai incliné la moto, j'ai simplement essayé de maximiser le virage, mais au final, j'ai trop maximisé puisque j'ai chuté."

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Néanmoins, le rythme affiché par Fabio Quartararo avant sa chute, notamment souligné par Johann Zarco, pourrait annoncer une course plus encourageante dimanche.

"Oui, ça peut faire quelque chose d'intéressant [demain]", a confié le pilote Yamaha. "De toute façon, aujourd'hui, j'aurais marqué zéro point. Je ne pouvais pas aller plus vite que [Luca] Marini. Je savais que j'avais Johann derrière, donc j'étais obligé d'essayer de passer Diogo. J'ai donné le maximum."

Après sa chute, Quartararo est immédiatement remonté sur sa moto et a repris la course bon dernier. S'il ne jouait plus rien au classement, le pilote Yamaha a néanmoins vu l'occasion de récolter de précieuses informations sur les pneus en vue du Grand Prix.

"Quand je suis tombé, j'avais juste le levier qui était un petit peu relevé. Je n'avais rien de cassé sur la moto", a-t-il expliqué. "Je voulais aussi voir le potentiel du soft pour demain, si c'était jouable ou non. Avoir des informations aussi, pour voir la dégradation du pneu, comment on la gérait. Ce sont des informations qui sont utiles pour la course de demain."

Quartararo prend du plaisir

Alors qu'il semble plus épanoui que lors des précédents week-ends, Fabio Quartararo a été interrogé sur le plaisir qu'il prend à rouler à Misano, par rapport à l'Aragón. "Ici, déjà, on a plus de grip", a-t-il déclaré, laissant entendre qu'il s'amusait un peu plus ce week-end, sans pour autant perdre de vue les défauts de sa Yamaha.

"On arrive à être un peu plus confiants sur la moto... Le problème, c'est que c'est pareil pour tout le monde. On voit que l'écart est très similaire. On est plus ou moins, au moins sur les qualifs, à une seconde. Et après, sur le rythme de course, on sait tous les points qui nous manquent."

"Déjà, rien qu'au niveau moteur. C'est l'une des pistes où on ne le dirait pas, mais en moteur, c'est plus exigeant qu'à Aragón. Donc, on sait qu'une grosse partie, elle est là."

"Mais surtout, c'est un circuit où je prends un peu plus de plaisir."