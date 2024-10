Bagnaia : Martín est "assez constant, plus que moi" en 2024

Dix points séparent les deux principaux prétendants au titre mais Jorge Martín a presque toujours eu l'avantage depuis le début de la saison. Pecco Bagnaia n'a que très ponctuellement occupé la première place du championnat, après ses succès au Qatar, la chute de son rival au Sachsenring et un week-end dominé de bout en bout en Autriche. Il n'a jamais eu plus de dix points d'avance alors que Martín a eu jusqu'à 42 points d'avance sur l'Italien.

Bagnaia a profité de ses nombreux succès, huit en course principale et six dans les sprint, pour combler l'écart, alors que Martín n'a gagné "que" trois fois le dimanche et cinq le samedi. Le Madrilène doit en partie sa place à un nombre de chutes plus faible quand les points étaient en jeu, quatre contre six pour Bagnaia. Pour ce dernier, Martín a surtout acquis une régularité qui lui faisait défaut en 2023, et une plus grande confiance en ses capacités.

"Je pense que la plus grosse différence avec la saison dernière, c'est qu'il a bien mieux débuté l'année", a expliqué Bagnaia en conférence de presse à Phillip Island. "En termes de points, il a toujours été devant. Il a presque tout le temps mené le championnat, à part au Qatar, où je menais parce que j'ai gagné, puis au Sachsenring et [en Autriche], où j'avais quelques points d'avance. Il a été assez constant, plus que moi."

"On a eu de la malchance dans certaines situations, avec des contacts ou des problèmes sur la moto, mais je pense qu'il a progressé dans le fait qu'il sait qu'il peut gagner. Il sait qu'il peut être performant. Cela fait une grosse différence. C'est la plus grosse différence que j'ai perçue quand j'ai gagné ma première course en MotoGP et la première fois que je me suis battu pour un titre en 2021. Cela fait un gros changement."

Pecco Bagnaia a plusieurs fois évoqué le déclic qu'a représenté son premier succès au GP d'Aragón 2021, mais il a aussi perçu un changement en remportant ses deux titres dans des contextes différents, avec le rôle du chasseur derrière Fabio Quartararo en 2022 puis celui du châssis face à Jorge Martín l'an dernier. L'expérience aide à mieux gérer une pression qui ne disparaît jamais totalement.

"Mentalement, je pense qu'on ne le comprend pas tant qu'on n'arrive pas dans la toute dernière partie du championnat. L'an dernier, je pensais être mieux préparé que l'année précédente, quand je ne dormais pas et que j'étais plus nerveux. Je pensais être en contrôle l'an dernier et quand je suis arrivé à Valence, je me sentais un peu mieux parce que j'avais 21 points [d'avance] mais mentalement, c'était plus ou moins la même chose parce qu'on ressent la pression, c'est normal. Il faut aussi se battre face à la pression."

Pecco Bagnaia et Jorge Martín Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour Bagnaia, un moyen efficace de se détacher de la pression est de ne pas chercher à reprendre la tête du championnat au plus vite. Le pilote Ducati s'attend à un dénouement à Valence et avant cette échéance, il veut simplement essayer de décrocher les meilleurs résultats à sa portée, en faisant le dos rond quand il ne pourra pas battre Martín.

"Ce qu'on perçoit, et ce que l'on comprend, c'est qu'il n'est pas obligatoire de mener le championnat actuellement. Si ça se fait, ça se fait, mais reprendre ou perdre des points n'est pas un problème parce qu'on a déjà compris que ça se jouera à Valence. Ce sera très compliqué que ça se joue avant."

"On va essayer de faire le maximum : si le maximum est de finir deuxième, on essaiera de finir deuxième, mais on sait qu'on a le potentiel pour gagner, donc on va tout tenter pour gagner. On va essayer de reprendre des points, comme on l'a fait en Indonésie, et essayer de continuer comme ça en Thaïlande."