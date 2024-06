Bagnaia n'a pas voulu s'impliquer dans le choix de son coéquipier

Ducati ne ménage pas son leader. Arrivé dans l'équipe officielle en 2021, Pecco Bagnaia était alors associé à Jack Miller, déjà son coéquipier chez Pramac, et il souhaitait que l'Australien reste à ses côtés en 2023 mais la marque a finalement promu Enea Bastianini, qui restait sur une saison très encourageante avec quatre victoires. Pour la saison 2025, Ducati a hésité entre deux hommes à ses côtés : Jorge Martín, son principal rival pour le titre depuis l'an passé, et Marc Márquez, deuxième pilote du plateau.

Ces dernières semaines, quand des rumeurs attribuaient une certaine réticence de Bagnaia à accueillir Márquez, le double Champion du MotoGP assurait qu'il s'agissait de "conneries", laissant Ducati s'occuper seul de son choix. Au Mugello, quand la place a été promise à Martín mais finalement attribuée quand Márquez a refusé de rejoindre Pramac, Bagnaia a une nouvelle fois préféré se tenir éloigné des débats, sachant qu'il aurait quoiqu'il advienne un pilotage redoutable à se côtés dans le garage Ducati en 2025.

"Je n'ai pas été impliqué dans la décision", a assuré Bagnaia. "C'est une chose que j'ai demandée : je voulais juste être concentré sur la piste. Dans les deux cas, c'était plus ou moins la même situation parce que Jorge et Marc sont super rapides. En ce moment, Jorge a plus de sensations sur la moto, plus d'expérience sur la moto, donc il est plus rapide mais en tous cas, c'était très similaire en termes de vitesse de mon coéquipier. Pour moi, c'est un nouveau défi, un nouveau coéquipier à battre et ce sera fun."

La façon dont laquelle Márquez a décroché la place chez Ducati illustre le pouvoir qu'il a sur la grille et Bagnaia se prépare à affronter un pilote redoutable en tous points : "C'est sûr que Marc est quelqu'un de très intelligent et qu'il va comprendre parfaitement comment s'adapter à l'équipe, pour que l'on continue à progresser."

Interrogé sur ce qu'il perdait avec le départ de Martín vers Aprilia et gagnait avec la promotion de Márquez à ses côtés, Bagnaia a préféré botter en touche, en s'exprimant sur son passif très différent avec les deux pilotes. Le Turinois a fait équipe avec Martín lorsqu'il roulait en Moto3, à une époque où Márquez se battait déjà pour le titre en MotoGP.

"Avec Jorge, on a une relation qui a commencé il y a de longues années. La relation n'est pas nouvelle, on se connaît déjà assez bien. On dormait ensemble en 2015 et 2016. C'est une relation amicale. C'est sûr que ça peut être différent quand on se bat pour le même objectif mais on se connaît mieux. Avec Marc, ce sera une nouvelle aventure. C'est totalement nouveau, on ne se connaît pas et on va se découvrir l'an prochain. C'est difficile à mettre au même niveau."