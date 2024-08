Bagnaia et sa future relation avec Márquez : "Super bon ou un désastre !"

La présence de Ducati en MotoGP va prendre une nouvelle forme la saison prochaine. La marque va passer de huit à six motos, de quatre à trois d'usine, mais elle va surtout accueillir Marc Márquez dans son équipe officielle aux côtés de Pecco Bagnaia, ce qui a entraîné les départs d'Enea Bastianini, titulaire actuel du poste, et Jorge Martín, qui convoitait ce guidon depuis plusieurs années.

Bagnaia a plusieurs fois assuré qu'il se souciait peu de l'identité de son coéquipier, qualifiant de "conneries" les rumeurs qui le disaient hostile à une arrivée de Márquez, et a surtout affiché sa volonté de maintenir une bonne harmonie, après avoir eu de bonnes relations avec Jack Miller puis Bastianini. Márquez, redoutable animal politique qui a assumé d'avoir été "égoïste" dans sa stratégie destinée à le faire atterrir chez Ducati, pourrait-il troubler l'équilibre chez Ducati ?

Conscient que la donne va changer avec l'arrivée de l'octuple Champion du monde à ses côtés, Bagnaia reste attentif à la façon dont la coopération va se mettre en place, en affichant une certaine confiance. "Je pense qu'ils [Ducati] ont décidé de changer la stratégie, qui était de croire aux jeunes pilotes et de leur donner la possibilité de rejoindre l'équipe d'usine pour se battre avec le meilleur matériel", a constaté le leader du championnat sur le site officiel du MotoGP.

"Ils ont pris Marc, qui est le pilote du championnat avec le plus de titres. C'est sûr qu'il sera super performant. Il est déjà rapide maintenant. Il aura le meilleur matériel, un peu comme maintenant, mais en étant en rouge, c'est sûr qu'on a plus de motivation pour être au sommet."

"Je pense que [le partenariat] pourrait être super bon ou un désastre ! Il faudra voir l'an prochain, quand ça commencera. Ça pourrait être un désastre si on commence à crier ou à cacher [certaines choses dans les] discussions. Mais je pense qu'on est tous les deux très intelligents et qu'il s'adaptera à la perfection."

Une confrontation entre Marc Márquez et Pecco Bagnaia a déjà fait des étincelles à Portimão Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Plus que la relation avec Márquez, c'est la nouvelle situation du clan Ducati qui semble inquiéter Bagnaia. À plusieurs reprises, l'Italien a exprimé sa déception de voir la marque réduire la voilure avec moins de motos sur la grille, ce qui limitera le partage de données qui lui permet de faire des miracles actuellement, notamment en se penchant sur celles de Martín, Bastianini et Marco Bezzecchi, lui aussi sur le départ.

"À chaque fois, sur chaque circuit, je regarde les données de tous les pilotes. Par exemple, à Jerez j'ai regardé les données de Marc et aux virages 7 et 8, il faisait un très bon travail donc j'ai suivi ce qu'il faisait et j'ai progressé. Je regarde souvent les données de Martín, celles d'Enea régulièrement, Bezzecchi aussi. Quand on est huit pilotes, c'est la façon la plus rapide de progresser et c'est bien."

"Perdre trois pilotes comme eux, c'est une grosse perte parce qu'on donne trois pilotes super rapides aux autres marques. On aura trois concurrents de plus sans la possibilité de voir leurs données."