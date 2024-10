Bezzecchi piégé par l'aéro derrière Viñales ? Les pilotes partagés

L'incident de la course sprint à Phillip Island fait encore parler près d'une semaine plus tard. Maverick Viñales, qui venait de doubler Marco Bezzecchi, a été violemment percuté par le pilote VR46. Cible des critiques de Viñales, Bezzecchi s'est dit surpris par un freinage agressif de son rival et a accepté sa pénalité, sans véritablement la juger méritée. Pour de nombreux pilotes, Bezzecchi est en tout cas responsable et pour Marc Márquez, il n'a pas l'excuse du phénomène d'aspiration dans la ligne droite.

Le week-end dernier, l'Espagnol a dans un premier temps évoqué des torts partagés mais il n'avait pas encore vu les images. C'est désormais chose faite et pour lui, la responsabilité de Bezzecchi ne fait aucun doute. "À ce moment-là, j'ai dit qu'il s'agissait d'un incident de course, mais pour moi ça n'était pas le cas, c'était une erreur de Bezzecchi parce que Viñales était déjà devant au milieu de la ligne droite", a expliqué Márquez. "C'est comme quand Jorge m'a dépassé : on était déjà côte-à-côte au milieu de la ligne droite, avant d'arriver au point de freinage, si bien qu'il faut anticiper."

"C'est vrai que par le passé, j'ai connu une situation similaire avec Zarco mais à ce moment-là je l'avais passé au point de freinage et il y avait un gros groupe. La direction de course a pris sa décision en tout cas. On peut dire en effet qu'il s'agit de l'aéro, mais je crois que cette action se serait terminée de la même façon sans l'aéro."

Selon Aleix Espargaró, le phénomène d'aspiration est bien entré en jeu, mais Bezzecchi se devait de le prendre en compte. Même s'il estime que ce dernier ne méritait "pas du tout" sa pénalité, il le voit donc responsable de la chute.

"Beaucoup disent qu'il essayait de le repasser… Je ne pense pas du tout que Bezz l'ait fait exprès, mais c’était une grosse erreur et il a provoqué une grosse chute, et placer la pénalité au même niveau que s'il avait été au milieu [du peloton] et avait heurté quelqu'un pour un tour rapide, ça n'est pas juste, ça n'est pas bien", a analysé le pilote Aprilia.

Aleix Espargaró Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"L'aéro fait que, dans le virage 1 de Phillip Island, on peut très facilement faire une erreur", a-t-il rappelé. "Ceci dit, si c'était la première année avec les ailerons, je pourrais comprendre, mais ça fait déjà cinq ans et on sait ce qui se passe dans le virage 1 de Phillip Island. Alors je pense que justifier une action avec l'aéro, ça n'est pas juste."

Jorge Martín pense aussi que Marco Bezzecchi a mal abordé le premier virage. "Pour moi, nous sommes des pilotes professionnels, donc on sait les risques qu'on prend", a déclaré le leader du championnat. "Ce qui s'est passé est assez clair pour moi, la direction de course a pris sa décision. Si on a déjà été dépassé par un autre pilote, on doit se montrer un peu plus prudent et freiner un peu plus tôt. Quand j'ai passé Marc, il ne s'est rien passé. On sait quoi faire selon les situations et on connaît les risques qu'on prend, donc je pense que c'était assez clair."

Aux yeux de Pecco Bagnaia, l'aspiration a joué un rôle déterminant dans l'incident. Le compère de Bezzecchi dans la VR46 Riders Academy estime même que le MotoGP devra étudier la question de l'aérodynamique pour ne plus voir ce genre d'accrochage.

"Je pense qu'il y a des virages dans le championnat qui sont un peu plus critiques en termes d'aérodynamique, mais si on regarde ce qui est arrivé à Zarco et Marc en 2018, c'était pareil", a estimé Bagnaia. "Si on dépasse le gars de devant en ligne droite et qu'on prend sa ligne, celui qui est derrière se trouve dans une position un peu plus risquée parce qu'il se fait aspirer."

"Ça n'est pas facile d'essayer d'éviter ce genre d'accidents, mais on essaye malgré tout d'éviter cela, de gérer la situation du mieux possible, et si on sent qu'on se fait dépasser on essaye aussi de gérer un peu. Ça reste une situation assez difficile. Ça m'est arrivé au Qatar la saison dernière, quand Diggia m'a dépassé et que je suis arrière sur lui au moment où on s'est mis à freiner et je me suis fait aspirer de la même façon. Ça n'est pas facile. Il va clairement falloir qu'on en parle à la Commission de sécurité, mais il n'y a rien qu'on puisse changer là-dessus dans l'immédiat alors la situation est telle qu'elle est."

Avec Léna Buffa