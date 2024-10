Binder a cumulé les problèmes tout au long du week-end

Pendant que Pedro Acosta décrochait son quatrième podium de l'année – performance qu'il est le seul à avoir réalisé le dimanche sans disposer d'une Ducati au cours des 12 derniers Grands Prix – son futur coéquipier Brad Binder vivait un week-end difficile sur la KTM officielle, ce qui a permis l'Espagnol de lui reprendre la cinquième place du championnat et d'acquérir le statut de "meilleur des autres" derrière les quatre prétendants au titre.

Le week-end de Binder a pris un mauvais élan dès vendredi. En difficulté dans la première séance, il a senti des progrès dans l'après-midi mais n'a pris que la 14e place, ce qui l'a envoyé en Q1 pour la quatrième fois consécutive. "Malheureusement, dès que je fais un effort, j'ai tendance à perdre l'avant", expliquait le pilote KTM vendredi soir. "J'ai vraiment besoin de comprendre ce qu'il se passe parce que je perds tout le temps l'avant, à chaque fois que j'attaque, je continue de le perdre. Donc je ne boucle jamais un bon tour, et ça me met en Q1."

En Aragón et lors des deux courses de Misano, Binder avait finalement réussi à accrocher la Q2 mais cela n'a pas été le cas à Mandalika. Il a fait une erreur dans son premier relais et n'a pas pu profiter du second en raison d'une protection de frein arrière endommagée, ce qui l'a relégué à la 19e position sur la grille de départ.

"Les essais n'ont pas été trop mauvais, tout s'est plutôt bien passé", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "Les qualifications se passaient vraiment bien, je me sentais plutôt bien. Tout le week-end, il m'a toujours fallu un tour pour faire monter le pneu avant en température, ensuite dans le deuxième tour j'ai attaqué et j'étais vraiment en train de faire un très bon tour mais j'ai perdu l'avant dans l'avant-dernier virage. J'ai donc perdu ce tour, qui était mon plus rapide."

Brad Binder Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je suis rentré, j'ai mis un pneu neuf en sachant que je pouvais faire un tour très correct si j'assemblais tout et j'ai malheureusement eu un problème technique dans mon premier tour lancé donc j'ai perdu cette opportunité. C'est ce qui m'a placé 19e sur la grille."

Lors du sprint, Binder n'a pu remonter qu'au 13e rang, loin des points, après avoir perdu du temps dans le premier tour : "J'ai pris un départ de dingue, vraiment bon, mais ensuite je n'ai pas désengagé mon ride-height device avant le virage 11, donc ça n'était pas idéal. Quand j'ai réussi à le désengager, je crois que le gars qui était devant moi avait pris trois bonnes secondes d'avance, alors j'ai perdu énormément de temps."

"Une fois que je l'ai débloqué et que je me suis relancé, j'ai essayé de faire des dépassements et de reprendre de la vitesse, et mes chronos n'étaient pas mauvais du tout en fait, c'est juste que j'étais vraiment super loin après le départ."

Des changements inefficaces le dimanche

Dimanche, la remontée de Brad Binder a été bien plus convaincante mais guère plus satisfaisante. Il a profité de l'incident du départ pour remonter au 12e rang après le premier tour, puis des dépassements l'ont mené en neuvième position. Le Sud-Africain a bénéficié des abandons de Fabio Di Giannantonio et Marc Márquez mais, en manque de rythme, il a été doublé par Maverick Viñales, Fabio Quartararo et Johann Zarco.

Brad Binder Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

La chute d'Enea Bastianini et un dépassement sur Zarco dans le dernier tour ont finalement permis à Binder de prendre la huitième place. "Une meilleure entame qu'hier, tout s'est un peu mieux passé mais je n'ai pas vraiment pu attaquer du début à la fin, j'ai fait le même chrono dans le dernier tour qu'au début", déplorait-t-il dimanche. "C'est ce qui m'a limité aujourd'hui."

Des changements effectués à partir du warm-up n'ont pas donné satisfaction : "On a pas mal de travail. On a essayé des choses différentes [samedi et dimanche] et il semble que ce n'est pas vraiment ce dont on a besoin. Il faut continuer à pousser, à essayer, et il faudra comprendre."

Après l'arrivée, Binder a été sous enquête pour avoir roulé avec une pression trop basse mais il n'a finalement pas été pénalisé. "Selon nos données, ça va", précisait-il avait le verdict des commissaires de course.

Avec Luca Bartolomeo et Léna Buffa