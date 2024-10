Márquez voit le MotoGP changer : "Tout le monde pilote à la limite"

Le MotoGP est-il devenu un "championnat d'erreurs", comme l'a estimé Pecco Bagnaia pendant le week-end de Mandalika ? Le duel entre l'Italien et Jorge Martín est en tout cas marqué par de couteuses bévues, d'un côté comme de l'autre.

Bagnaia compte six chutes quand des points étaient en jeu cette année, dans les sprints de Jerez, Barcelone et Silverstone, et les courses de Portimão, Aragón et Misano 2. Martín en totalise quatre, lors des sprint du Mugello et de Mandalika, et les courses du dimanche à Jerez et au Sachsenring, tandis que sa décision de changer de moto à Misano 1 peut aussi être considéré comme une grosse occasion de points perdue.

Par le passé, la moindre chute pouvait écarter un pilote de la course au titre mais selon Marc Márquez, le niveau de performance atteint dans la catégorie justifie les erreurs à répétition des prétendants à la couronne mondiale. Alors que Bagnaia mettait en avant les performances exceptionnelles permises par les pneus, l'Espagnol va dans son sens en estimant que les courses n'offrent plus une seule seconde de répit, ce qui peut plus facilement pousser à la faute.

"[Il y a des] erreurs parce qu'ils sont super rapides", a résumé Márquez. "Après, tout le monde pilote à la limite. Je me sens rapide mais ils sont quand même plus rapides. Quand on pilote à la limite à chaque tour, du premier ou dernier... Je me souviens qu'il y a seulement cinq ans, les courses étaient assez différentes, on attaquait pendant quelques tours. Maintenant, on attaque à chaque tour et tout le monde peut être super rapide. Mais c'est plus facile de partir à la faute."

Jorge Martín mène le championnat malgré des chutes coûteuses Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour être à ce niveau, les pilotes doivent exceller dans tous les domaines et Márquez sent qu'il doit encore évoluer, puisqu'il lui manque certains éléments pour lutter avec Bagnaia et Martín, à commencer par la version la plus récente de la Ducati, dont il disposera l'an prochain. Il a néanmoins retrouvé la joie de se battre pour les premières places cette saison, après plusieurs années de galère chez Honda, et surtout une blessure qui le faisait douter de lui.

"Je prends beaucoup de plaisir et c'est bien, pas parce que j'étais lent et qu'on dirait que maintenant je suis revenu, mais parce que j'ai eu une grosse blessure et que je suis de retour. Comme vous le voyez, je change mon pilotage petit à petit, je pilote différemment, pas seulement pour la moto, pour moi aussi, parce que je comprends que maintenant, c'est la façon de tirer profit de chaque situation."

"Mais ce n'est pas encore suffisant donc on verra si on pourra continuer à travailler dans les prochaines courses, surtout pour les qualifications parce qu'en course, comme on l'a vu, le rythme est là. Pas aussi rapide que celui des trois leaders, mais le rythme est là."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez a démontré ce rythme en remontant de la 12e jusqu'à la deuxième place lors du sprint à Mandalika, une remontée qui illustrait justement ses errements en qualifications. C'était à son tour de perdre de gros points le dimanche, pas en raison d'une erreur de sa part mais d'une casse moteur.

Sur le plan personnel, l'Espagnol est en quête de régularité et de performance pure sur un tour, exercice dans lequel il en fait parfois trop : "J'ai déjà dit que j'ai déjà atteint mon objectif [avec les deux victoires sur la Ducati]. Depuis Misano ou l'Aragón, j'ai dit quel serait mon prochain objectif, trouver la constance en course. C'est ce que j'ai fait dans ces dernières courses. [...]"

"On essaie de trouver cette constance et la prochaine étape sera d'améliorer les qualifications. Je vais me concentrer sur ça dans les prochaines courses pour faire de mieux en mieux et être constamment sur ces deux premières lignes. Ce sera mon prochain objectif. Vous verrez si je l'atteins !"