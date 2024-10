BMW à "quelques mois" d'une décision sur son arrivée en MotoGP

Depuis de longs mois, BMW songe à une arrivée en MotoGP. Une place est libre sur la grille depuis le départ de Suzuki fin 2022 et le championnat la réserve à un sixième constructeur, ce qui a entraîné le refus d'une équipe satellite supplémentaire pour KTM l'an passé. Le règlement 2027, avec le lancement d'une nouvelle génération de motos, est vu comme le moment idéal pour que BMW s'implique.

Le constructeur a déjà des liens avec Dorna Sports, organisateur des plus grandes compétitions sur deux roues, puisqu'il est présent en WorldSBK et mène actuellement le championnat grâce à Toprak Razgatlioglu, recruté cette année. En début d'année, BMW confirmait "étudier de près" un engagement en MotoGP et il a suivi avec attention la rédaction du nouveau règlement, qui a semblé lui donner satisfaction.

Plusieurs mois plus tard, la décision autour d'une l'arrivée de BMW dans la catégorie reine se fait encore attendre, mais un dénouement est attendu au cœur de l'hiver.

"Nous devons continuer à analyser le monde de la compétition moto à l'échelle internationale", a déclaré Sven Blusch, responsable de BMW Motorrad Motorsport depuis le printemps. "Le MotoGP est évidemment la première des priorités que nous étudions, mais il faudra quelques mois avant que nous puissions décider quoi que ce soit."

Les constructeurs actuellement impliqués en MotoGP commencent à préparer le règlement 2027, et un gel du développement des moteurs sera ainsi au programme pour leur permettre de consacrer des ressources au nouveau projet. Le temps presse pour BMW mais la marque ne cherchera pas à précipiter un engagement selon Blusch.

"2027 arrive très vite, mais il n'y a pas d'échéance de notre côté. Si nous ne faisons pas nos débuts en 2027, cela ne signifie pas que ce serait impossible pour 2028. Nous continuons à évaluer la question."

BMW réduit la voilure en WorldSBK

Pour l'heure, les signaux sont néanmoins plutôt négatifs. BMW Motorrad Motorsport devra composer avec un budget "légèrement réduit" l'an prochain selon Blusch, ce qui mènera à la séparation avec l'équipe Bonovo en WorldSBK, pour ne plus engager que les deux machines de l'équipe officielle. "Il n'est pas possible d'en faire plus en ce moment", a assuré le dirigeant.

Toprak Razgatlioglu mène le WorldSBK avec BMW cette année Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Au début de l'année 2023, BMW avait pourtant décidé d'une augmentation de son budget, ce qui avait mené à la signature de Razgatlioglu, avec le succès que l'on sait. L'implication en WorldSBK pourrait cependant être totalement remise en cause en cas d'implication en MotoGP mais Blusch assure qu'il est "bien trop tôt" pour se prononcer sur la question.

"Nous utiliserons les mois d'hiver pour songer à la stratégie. Dans l'équipe, il est important que tout le monde se concentre sur le Championnat du monde de Superbike actuellement."

Avec Sebastian Fränzschky