Le règlement 2027 n'a pas été pensé pour draguer un constructeur

Le MotoGP cherche à attirer un constructeur supplémentaire en MotoGP depuis le départ de Suzuki à la fin de la saison 2022. Un règlement totalement nouveau étant attendu en 2027, l'arrivée d'une nouvelle marque avant cette échéance était très peu probable, néanmoins elles ont été plusieurs à suivre l'avancée des discussions, BMW en tête.

Le constructeur bavarois envisage sérieusement de s'engager et il n'est pas le seul, le MotoGP faisant face à un "déferlement d'intérêt" des marques avec le rachat en cours du championnat par Liberty Media, qui a su donner un nouvel élan à la Formule 1. Pour autant, malgré l'importance de créer un cadre propice à l'arrivée d'un constructeur, le règlement 2027 récemment dévoilé n'a pas été pensé pour susciter l'intérêt d'un nouvel entrant, mais surtout pour garantir les meilleures conditions aux acteurs déjà impliqués.

"Le fait est que nous avons essayé de faire le meilleur championnat possible pour les constructeurs actuels", a confirmé Carmelo Ezpeleta, patron de Dorna Sports et promoteur du MotoGP. "Nous supposons que cela va attirer à l'avenir d'autres constructeurs, ou peut-être un autre, parce que [le règlement] a du sens, il va rendre le MotoGP meilleur. Aucune conversation que nous avons eue avec d'autres constructeurs n'a influencé les décisions pour le règlement 2027, et [aucun constructeur] n'a été impliqué dedans."

Des contacts ont été pris avec plusieurs marques aujourd'hui absentes, mais les discussions ne font que débuter selon l'Espagnol : "Nous avons été approchés par différents constructeurs mais naturellement, tout le monde attendait de connaître les règlements techniques pour l'avenir avant de prendre une décision. [...] Il y a clairement eu différents constructeurs qui ont manifesté leur intérêt pour intégrer le championnat à l'avenir. Naturellement, c'est confidentiel entre eux et nous."

Carmelo Ezpeleta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Après la présentation des règlements, nous attendons des développements. Jusqu'à présent, le développement du MotoGP a été un succès et nous nous attendons à ce que le nouveau règlement suscite un intérêt de la part des autres constructeurs, afin de connaître précisément les règlements pour 2027."

Une véritable coopération avec les constructeurs actuels

Ducati, KTM, Aprilia, Yamaha et Honda ont en revanche activement participé aux discussions sur le nouveau règlement à travers l'association qui les réunit (la MSMA) et en ont tous validé les grandes lignes, consistant en une réduction de la cylindrée, une limitation de la taille des ailerons, via des dimensions totales réduites des motos, et une interdiction des variateurs de hauteur.

"Nous sommes satisfaits des cinq constructeurs qui sont actuellement impliqués en MotoGP, c'est une collaboration incroyable", s'est réjoui Carlos Ezpeleta, directeur sportif du MotoGP. "Nous discutons avec chacun d'entre eux et ils nous ont aidés dans la création du nouveau règlement, c'était très important."

Carlos Ezpeleta s'est dit très "très fier du processus" ayant mené à la rédaction du règlement ces dernières années. "Cela a commencé avec la spécification de carburant [durable], que nous avons annoncée il y a deux ans pour 2027, qui est la partie la plus importante de notre message et de notre objectif, pour le développement durable", a-t-il souligné.

Le fils de Carmelo Ezpeleta a constaté peu d'accrocs dans les discussions, l'intérêt général ayant prévalu : "La Dorna et la FIM ont proposé plusieurs initiatives pour que les constructeurs les étudient et nous sommes très fiers qu'elles aient toutes trouvé une réponse. 80% ou 90% ont été exactement ce que nous proposions, donc nous sommes très heureux."

"Il faut mettre au crédit des constructeurs, en particulier ceux qui sont très performants actuellement, d'avoir vu les bénéfices pour le championnat avant les leurs à un moment précis. Il n'y a pas eu de véritable opposition à nos propositions et nous sommes reconnaissants et fiers pour ça. Nous sommes très heureux de l'écosystème que nous avons."