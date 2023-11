Championnat - 14 points d'écart avant l'ultime course !

Jorge Martín n'avait pas vraiment le choix : il devait à tout prix tenter de gagner pour conserver ses chances au championnat, indépendamment des résultats de Pecco Bagnaia, et c'est ce qu'il a fait samedi lors de la course sprint.

Sa neuvième victoire dans l'exercice, couplée à la cinquième place décrochée par Bagnaia, permet à l'Espagnol de réduire son retard au classement général à 14 points. Tout se jouera donc dimanche, lors de la course principale de ce 20e et dernier Grand Prix de la saison, où les deux prétendants à la couronne devront se départager, avec toujours un avantage notable pour Bagnaia qui peut se contenter à nouveau d'un top 5 pour conserver son statut de Champion du monde.

Derrière Marco Bezzecchi et Brad Binder, dont les positions ne peuvent plus changer, Johann Zarco tente de valider la cinquième place du championnat et il profite pour cela des difficultés d'Aleix Espargaró, blessé et hors des points à l'arrivée de ce sprint. En revanche, Maverick Viñales revient à égalité de points de son coéquipier et à seulement sept unités du Français, tandis que Luca Marini passe huitième à quatre points de l'Espagnol, tous les quatre conservant leurs chances de modifier la hiérarchie dimanche. Une autre bagarre oppose Álex Márquez, Fabio Quartararo et Jack Miller, qui se tiennent en quatre points, avec la huitième place en vue.

Dans les autres classements, où Ducati a déjà validé sa mainmise, on notera que Honda revient à six points de Yamaha aux dernières places du championnat constructeurs, et que Repsol Honda prend l'avantage sur RNF parmi les équipes, deux évolutions dues à la belle troisième place de Marc Márquez lors de cette course.

Championnat pilotes après le sprint du GP de Valence (20/20)

Championnat constructeurs après le sprint du GP de Valence (20/20)

Pos. Constructeur Pts 1 Ducati 675 37 34 32 34 37 37 37 37 32 37 25 37 37 37 37 25 37 37 37 12 2 KTM 357 16 22 11 32 22 15 17 18 19 29 14 19 19 19 11 13 25 13 14 9 3 Aprilia 315 25 7 19 16 13 12 7 22 32 13 37 15 10 12 26 8 13 5 17 6 4 Yamaha 187 8 19 16 6 9 6 4 14 2 9 9 3 20 6 21 2 11 11 11 - 5 Honda 181 13 7 34 7 12 6 2 8 - 4 3 9 18 19 7 1 16 3 5 7

Championnat équipes après le sprint du GP de Valence (20/20)