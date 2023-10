Gresini confirme l'identité du futur chef mécanicien de Marc Márquez

Michele Masini, directeur sportif de l'équipe Gresini, aura la fierté d'aligner la saison prochaine le duo le plus titré en MotoGP avec les frères Márquez, qui à eux deux cumulent dix couronnes mondiales, toutes catégories confondues.

Après l'effervescence d'un début de week-end comme l'équipe n'en a jamais connu, lors duquel elle a officialisé l'arrivée de l'aîné en partance de chez Honda, la première séance d'essais libres sur le tracé de Mandalika a provoqué ce que l'Italien appelle un "retour à la réalité".

Si le week-end n'a pas trop mal débuté pour Fabio Di Giannnantonio, Álex Márquez souffre trop des côtes pour pouvoir poursuivre ce GP d'Indonésie. Forfait peu après la séance d'EL1, le pilote Gresini fera son retour pour la prochaine manche de la saison, en Australie.

"Oui, pour Phillip Island, c’est sûr", promet Masini pour le site officiel du MotoGP. "Nous avons fait quelques tours mais le risque est trop élevé comparativement à la performance que l’on peut afficher, donc nous avons décidé de nous détendre, de lui suivre plus de soins pour qu'il arrive en Australie dans les meilleures conditions. Vous savez, les côtes ont besoin de temps : on ne peut rien y faire, seul le temps [compte]. Il faut prendre la meilleure décision."

"Aujourd’hui, nous revenons à la réalité, avec les pieds sur terre !" poursuit-il sur le ton de la plaisanterie, conscient du fait que l'équipe va être plus que jamais scrutée désormais. "Nous devons travailler."

Bien terminer la saison

Il n'y aura donc qu'une machine Gresini alignée ce week-end, celle du pilote sortant Fabio Di Giannantonio, dont le regard se porte maintenant vers le clan Honda dans l'espoir de prolonger son aventure en MotoGP.

"J’aimerais dire que c’est fantastique d’aligner pour l’année prochaine un line-up comme celui que nous aurons", poursuit Masini, sollicité pour évoquer le recrutement de choix de son équipe. "Maintenant, il faut terminer la saison de la meilleure manière, particulièrement du côté de Fabio Di Giannantonio, car nous devons encore montrer notre potentiel et nous y travaillons."

Revenant sur les coulisses de cette extraordinaire opération que fut le fait de convaincre Marc Márquez de rejoindre son team indépendant, Masini admet qu'avoir dû mettre en suspens la décision concernant le second guidon depuis l'été n'a pas réellement représenté un pari si fou et compliqué pour l'équipe.

"Nous avons décidé avant la pause estivale d’attendre un peu pour le deuxième pilote. En arrivant à Assen, tout le monde croit que l’on est à la mi-saison, mais ce n’est pas le cas. Nous avons décidé d’attendre plus de courses pour montrer quelque chose, des résultats. Des choses pouvaient bouger et nous étions contents de pouvoir lui donner une Ducati. Nous pouvions [nous permettre d']attendre car nous avons la meilleure moto de la grille, alors pourquoi ne pas attendre un top pilote ? Le reste, c’est l’Histoire pour nous !"

Frankie Carchedi

Le directeur sportif de Gresini a par ailleurs confirmé que le membre de l'équipe Repsol Honda qui accompagnerait Márquez pour cette nouvelle aventure ne serait pas Santi Hernández, son chef mécanicien de toujours. Ce poste de la plus haute importance aux côtés de l'octuple Champion du monde sera occupé par Frankie Carchedi, qui est le chef mécanicien de Fabio Di Giannantonio depuis deux ans et connaît donc déjà la Ducati. Précédemment, l'ingénieur était un pilier du clan Suzuki et il avait accompagné Joan Mir jusqu'au titre en 2020.

"Oui, oui, je le confirme, il sera le chef mécanicien [de Márquez] pour la saison prochaine. On parle encore des mécaniciens, et il est certain que nous allons renforcer l’équipe avec une personne de plus", a indiqué Michele Masini, confirmant que le membre de Honda qui pourrait suivre Márquez dans son transfert serait donc un mécanicien.

Quant à la présence de l'Espagnol sur la Ducati pour le test d'après-saison de Valence, il n'est pas encore validé officiellement, fait savoir Masini, qui va ainsi dans le même sens que Márquez sur le sujet : "Ce n’est pas encore confirmé, on parle encore, mais on l’espère."