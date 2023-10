Crutchlow : Yamaha a besoin d'un moteur "plus doux", pas plus puissant

Année après année, les pilotes Yamaha ont réclamé plus de puissance et cela reste la principale demande de Fabio Quartararo, pas véritablement convaincu par la première version du moteur 2024 testée à Misano. Ses patrons promettent de nouvelles évolutions mais Cal Crutchlow prévient que l'essentiel n'est pas de gagner en chevaux mais surtout d'améliorer le caractère du moteur, devenu trop agressif selon lui.

"On a les pilotes qui demandent plus de puissance et on n'a pas besoin de plus de puissance, on a besoin d'un moteur plus doux", a assuré le pilote d'essais de Yamaha, qui sent le constructeur se fait "complètement tuer" dans les phases d'accélération. "C'est le plus gros problème."

"Disons que toutes les motos ont 300 chevaux. En sortie de n'importe quel virage, on n'utilise pas 300 chevaux, on utilise 200 chevaux. Si on veut plus de puissance, on peut l'augmenter et donc, si on augmente la puissance, on ne sort pas [bien] du virage. Il faut un moteur plus doux parce qu'il ne l'est pas."

"Ces pilotes demandent plus de puissance et ce n'est pas ce qu'il faut, il faut moins de puissance, faites-moi confiance. Je sais ce que les autres constructeurs font, la distance 'neutre' qu'ils font en sortie de virage. On en a beaucoup plus, le moteur n'est pas doux. On doit aller dans cette direction. Quand on fait ça, comme les 19 ou 20 [autres] motos, on la voit accélérer. On sera plus rapide en bout de ligne droite parce que la sortie de virage sera beaucoup plus rapide. Actuellement, on a juste du patinage."

Yamaha a tenté d'améliorer son moteur cette année, en sollicitant notamment l'aide de Luca Marmorini, ancien ingénieur motoriste de Ferrari en F1 et consulant d'Aprilia en MotoGP. Un gain de puissance a été fait, mais selon Quartararo, cela a pu troubler le comportement de la moto. Crutchlow estime que les titulaires ont eu tort de valider cette version du quatre cylindres en ligne.

"Ils ont demandé ce moteur, je l'avais déjà testé l'an dernier et je disais qu'il allait causer un problème, et maintenant on a un problème. Ils demandent à nouveau plus de puissance et ce n'est pas la bonne direction. Je dois exposer mes idées à Yamaha, et heureusement on a ce nouveau motoriste [Luca Marmorini] qui sait dans quelle direction aller, selon moi. La première étape dans cette direction a été positive."

Cal Crutchlow

"Quand on voit les pilotes accélérer en sortie de courbe, la première chose qu'ils ressentent est 'on a plus de puissance' mais ça ne fonctionne pas comme ça. [Les autres] accélèrent avec plus d'adhérence et beaucoup moins de puissance, parce qu'ils ont le grip et qu'ils peuvent transmettre la puissance au sol."

"Si on résout ça avec l'électronique, on a plus de patinage, l'antipatinage entre en action et on est plus lent. Ou on réduit la puissance et la moto ne repart pas. Il faut que ça vienne du caractère du moteur."

Crutchlow a constaté d'autres soucis de comportement de son moteur sous la pluie au GP du Japon, où il utilisait la version 2023 du moteur puisqu'il s'agit de celle homologuée pour toute la saison : "En ligne droite, il y avait quelque chose avec l'électronique qui coupait vraiment la puissance, je suis passé sur toutes les cartographies pour que ça fonctionne mais ça n'a pas été le cas. Quelque chose était bizarre ou n'allait pas."

Crutchlow demande donc à Yamaha de concentrer ses efforts sur le moteur et pas sur l'aérodynamique, que Massimo Meregalli, le team manager de l'équipe, juge pourtant comme l'élément principal à améliorer.

"Je ne me soucie pas de l'aéro. Il suffit de regarder Marc [Márquez] face à Fabio dans toutes les courses [en 2019] : la Honda avait du mal à doubler la Yamaha en bout de ligne droite sur des circuits comme la Thaïlande, parce que Fabio sortait très bien du virage. Et la moto était peut-être 10 km/h plus lente donc je crois qu'on a suffisamment de puissance en ce moment. C'est sûr qu'on pourrait en avoir plus mais on en a suffisamment, [c'est juste qu'on] ne sort pas bien du virage."