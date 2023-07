L'aérodynamique, plus gros point faible que le moteur chez Yamaha

Pendant de longues années, le manque de vitesse de pointe de la Yamaha était sa principale faiblesse, que les pilotes pouvaient le plus souvent compenser grâce au bon comportement de la machine japonaise en courbe. La donne a changé cette année : Yamaha a sollicité l'aide de Luca Marmorini et a intégré un quatre cylindres en ligne plus véloce dans ses motos.

Malgré ce progrès net, les pilotes de l'équipe vivent une saison difficile, le gain de puissance ayant peut-être troublé le comportement de la machine. Maio Meregalli estime en tout cas que les performances en ligne droite ne sont plus un problème pour Yamaha, qui doit désormais surtout travailler sur le comportement de sa moto, moins facile à piloter que par le passé.

"L'an dernier, disons que le principal problème était la vitesse de pointe", a déclaré le team manager de l'équipe officielle à Motorsport-Total.com, publication sœur de Motorsport.com. "Nous avons travaillé cet hiver pour améliorer la vitesse de pointe sur le moteur, mais aussi avec l'aéro. Nous avons avons tiré des performances des deux, mais malheureusement, disons que le package aéro le plus performant a apporté de la vitesse à la moto, mais elle était très difficile à piloter. C'est ce que nous avons appris."

"Mais maintenant on ne parle plus du moteur. C'est sûr que nous avons une marge de progrès mais ce n'est plus le principal problème. Le plus gros souci est que nous n'avons amélioré que le moteur alors que les autres ont fait plus de progrès. Nous avons fait un petit pas en avant mais les autres en ont fait plus."

Selon Meregalli, Yamaha doit se concentrer sur l'aérodynamique pour améliorer le comportement de sa moto. Selon lui, les marques rivales ont pris l'avantage dans ce domaine, ce qui prive la M1 de sa force historique dans les virages : "Nous devons travailler sur le package aéro parce qu'il y a quelques années, ça ne servait qu'à mettre des appuis sur la moto, alors que maintenant tout le monde utilise l'aérodynamique pour tourner."

Fabio Quartararo

"En fait, le turning a toujours été notre point fort et ce n'est plus le cas parce que nous sommes restés au même niveau pendant que les autres ont pu l'améliorer grâce à l'aérodynamique. C'est le domaine sur lequel nous devons travailler, le reste ce sont des détails. Je pense que ce qui nous fait le plus défaut, c'est l'aérodynamique."

Yamaha ne renonce pas au quatre cylindres en ligne

Depuis le départ de Suzuki du MotoGP, Yamaha est le seul constructeur à utiliser un quatre cylindre en ligne, les autres ayant tous adopté un V4, souvent considéré comme plus apte à délivrer de la puissance. Yamaha n'envisage aucun changement de technologie avant le prochain cycle règlementaire devant entrer en vigueur en 2027. Meregalli estime que le constructeur a plus à perdre qu'à gagner en adoptant une architecture qu'il devrait découvrir.

"À court terme, il est certain que nous n'allons pas changer le moteur parce que nous croyons toujours que nous pouvons tirer de bonnes performances de ce genre de moteur. Pour l'avenir, on ne sait jamais. On discute des futurs règlements actuellement, donc je pense que cela dépend aussi de la direction qu'ils prendront. Après, peut-être qu'il faudra reconsidérer la situation."

"Mais pour les prochaines années, nous avons beaucoup de connaissances [du quatre cylindres en ligne] et si nous basculions sur une solution totalement différente, un moteur différent, nous perdrions tout. C'est un changement qui doit se faire lentement, il faut du temps pour se préparer, pour être prêt, donc je suis certain que [s'il y a un passage au V4], c'est un travail qui se fera en parallèle."

Propos recueillis par Juliane Ziegengeist