Luca Marmorini apporte "une nouvelle perspective" à Yamaha

Début 2022, la direction de l'équipe Yamaha s'est trouvée dans l'obligation d'annoncer à Fabio Quartararo, fraîchement titré, que le département technique avait décidé de ne pas homologuer la dernière version du moteur de la M1, plus puissante que la précédente, en raison de son manque de fiabilité. Une vraie douche froide pour le Français, qui a par la suite fait de son mieux pour compenser un manque évident de vitesse sur sa Yamaha, au point de résister jusqu'à la dernière course à Pecco Bagnaia, sur la Ducati, avant de finalement voir le titre lui échapper.

Dans le courant de l'année, Yamaha a signé un accord de partenariat avec Marmotors, la société de Luca Marmorini, ingénieur moteur réputé et doté d'une grande expérience en Formule 1. Une démarche qui visait à éviter que cette situation se reproduise, et qui n'a par ailleurs pas été du goût d'Aprilia, qui comptait recruter l'Italien en tant que consultant externe. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'intégration de Luca Marmorini dans l'écosystème Yamaha aura plutôt un impact à moyen et long terme qu'un effet immédiat.

"Depuis que nous avons commencé à travailler avec eux, c'est-à-dire tout juste un an, nous sommes passés par différentes phases. Je dirais que l'impact direct n'est pas très important, car ils ont d'abord dû comprendre où nous en étions", explique Lin Jarvis à Motorsport.com.

"Il y a eu du soutien, mais le moteur vient toujours de Yamaha, au Japon. Les pièces sont conçues au Japon. En gros, le moteur que nous avons maintenant sur la moto est celui que nous aurions dû utiliser l'année dernière. Nous avons découvert le problème au milieu de l'année 2022 et avons redessiné cette zone", ajoute le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

Et Lin Jarvis se montre très direct lorsque nous lui demandons de détailler en quoi les équipes de Luca Marmorini peuvent permettre à Yamaha d'accroître sa compétitivité. "Ce que Marmotors fait très bien, c'est alerter nos ingénieurs et leur montrer sur quoi ils doivent se concentrer, à quels aspects ils doivent faire attention. Parfois, ils leur mettent la pression, parfois ils leur donnent des conseils. En bref, ils leur offrent une autre perspective", explique-t-il.