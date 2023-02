Ducati n'a pas discuté de leur statut avec Bagnaia et Bastianini

Charger le lecteur audio

Champion du monde en titre, Pecco Bagnaia est rejoint cette année par Enea Bastianini dans l'équipe officielle Ducati. Un nouveau coéquipier classé troisième au championnat et qui a remporté quatre victoires la saison dernière, en se montrant suffisamment convaincant pour que Ducati renonce à promouvoir Jorge Martín et lui donne la place laissée vacante par Jack Miller dans le team d'usine.

Au cours de cette saison 2022, Bastianini a bataillé plusieurs fois contre Bagnaia lui-même, jusqu'à le faire craquer au Mans par exemple, où le Turinois avait fini par tomber, et en le privant également de la victoire en Malaisie, lors de l'avant-dernier Grand Prix de l'année où son futur coéquipier disposait pourtant d'une première opportunité de remporter le championnat. À maintes reprises, Ducati a dû répondre aux interrogations sur ces duels musclés entre les deux pilotes et sur les questionnements entourant leur association pour cette année. Les responsables du programme ont multiplié les efforts pour défendre cette concurrence interne, Paolo Ciabatti ayant notamment rappelé à quel point cela pouvait être "un luxe" de disposer d'un tel duo.

Dans une interview accordée à l'édition espagnole de Motorsport.com en marge des essais de pré-saison qui se sont tenus à Sepang début février, le directeur sportif de Ducati Corse a assuré qu'il n'y avait pas eu de discussion cet hiver au sujet d'un éventuel statut de pilote numéro un dans le stand. Il a estimé que Bastianini saurait se montrer à la hauteur de son rôle de pilote officiel.

"Ce qui devait être clarifié l'a déjà été fait l'année dernière", a déclaré Paolo Ciabatti. "Enea voulait prouver qu'il méritait la moto officielle. Maintenant qu'il l'a, sa mentalité a changé et il a compris qu'il devait travailler avec Pecco. Nous voyons chez eux les mêmes possibilités de se battre pour tout. L'année dernière, Enea avait une motivation différente de celle qu'il a aujourd'hui. J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que nous serons assez tranquilles parce qu'Enea sait qu'il a plus de responsabilité."

Les essais organisés à Sepang ce mois-ci ont permis à Enea Bastianini de prendre ses marques avec son nouveau rang de pilote d'usine, désormais beaucoup plus entouré par le staff technique de Ducati et impliqué dans les évaluations et décisions diverses pour valider la version de la GP23 qui sera bientôt homologuée. En termes de performances, le constructeur italien a une nouvelle fois confirmé sa suprématie avec sept motos aux neuf premières places et un meilleur temps final revenu à Luca Marini sur la GP22.

Enea Bastianini et Pecco Bagnaia sont désormais coéquipiers dans l'équipe officielle Ducati