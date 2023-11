Dall'Igna s'attend à une réaction de Martín à Valence

En remportant samedi la course sprint de Losail, Jorge Martín a réussi à reporter l'attribution du titre au GP de Valence, néanmoins sa contre-performance le lendemain a porté un coup rude à ses espoirs. Repoussé à 21 points de Pecco Bagnaia, le pilote espagnol a exprimé sa colère après la colère en mettant en cause son pneu arrière pour expliquer sa dixième place.

Commentant les faits dimanche, Gigi Dall'Igna s'est montré plutôt fataliste sur la question, estimant qu'un manque de performance de la part d'une gomme pouvait être assez comparable à n'importe quelle autre gêne technique.

"Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, mais si elles arrivent dans les moments importants, c'est clairement pire. Mais les courses sont ainsi faites", a estimé le directeur général de Ducati Corse à Sky Sport en Italie.

"Il y a des choses qui malheureusement, se passent comme ça. Je peux faire une comparaison avec les moteurs parce qu'un moteur n'est jamais égal à un autre. Parfois, il arrive d'en avoir un qui soit particulièrement malchanceux du point de vue de la performance. Cela fait partie des variables. Il y a des choses sur lesquelles il est plus facile de se répéter et d'autres moins, et je dirais que les pneus sont un domaine dans lequel tout compte fait cela reste compliqué. Mais cela l'est pour tous les constructeurs, et malheureusement cela fait partie des courses."

Malgré le recul de Jorge Martín au classement général et les meilleures chances qui s'offrent à présent à Pecco Bagnaia, le championnat n'est pas clos et chacun sait que le pilote Pramac Racing fera tout ce qui est en son pouvoir pour saisir ses dernières chances, le week-end prochain.

"Il reste encore une course et l'écart est certes important, mais tant qu'il n'y a pas de certitude mathématique, chaque pilote a l'obligation d'essayer d'y arriver et je crois qu'il va le faire", a souligné Gigi Dall'Igna.

"Tant qu'un championnat n'est pas terminé, il est toujours difficile de tirer des conclusions. L'année dernière, Pecco a eu l'expérience de gérer une situation similaire, même si proportionnellement il y avait sûrement plus de points. D'autre part, il y a Jorge qui est en grande forme et il a fait une fin de saison incroyable. Valence est une piste qui lui plaît particulièrement, alors je crois que ceux qui viendront au circuit assisteront à une belle course."

"C'est dommage pour Jorge, car il a rencontré des soucis et n'a pas pu faire la course qu'il voulait faire", a quant à lui souligné Paolo Ciabatti auprès du site officiel du MotoGP. "Vingt-et-un points, c'est une bonne avance [pour Bagnaia] si on considère que [samedi] il n'en avait que sept, mais il y a 37 points en jeu entre le samedi et le dimanche, et il fera probablement très froid, alors nous verrons."

"Pecco est un pilote très talentueux et aussi très intelligent, mais en principe il aime gagner", a rappelé le directeur sportif. "D'un autre côté, je pense qu'il avisera selon comment la course se déroule. Jorge va bien sûr essayer de gagner, tandis que Pecco peut d'une certaine manière contrôler un peu la situation."