Dovizioso "pas si surpris" par les problèmes d'anxiété de Stoner

Casey Stoner a révélé la semaine dernière être atteint d'anxiété, un trouble qui a fortement nui à sa santé mentale lorsqu'il courait au plus haut niveau. En confiant que ce stress exacerbé lui a gâché la vie, le double Champion du monde a souhaité alerter sur les dangers liés à une trop forte pression et qui touchent malheureusement de nombreux sportifs, parfois jusqu'à les pousser à la retraite assez jeunes, comme cela a été son cas. À seulement 27 ans et après six saisons en MotoGP, Stoner s'est ainsi retiré des Grands Prix en 2012.

Depuis quelques années, la parole se libère de plus en plus et atteint le milieu des sports mécaniques. Après Lando Norris en Formule 1 ou Jack Miller en MotoGP, qui s'étaient confiés sur leurs difficultés, Stoner est venu ajouter une pierre à l'édifice. Mais pour Andrea Dovizioso, pilote d'expérience qui s'apprête à entamer sa vingtième saison en Championnat du monde et ancien coéquipier de l'Australien chez Honda en 2011, il n'y a rien de surprenant dans ces aveux.

"Chaque histoire est différente mais je suis beaucoup de sportifs, en particulier des pilotes de motocross, et beaucoup prennent leur retraite avant 30 ans alors qu'ils gagnaient tout", a-t-il déclaré. "Il semble que, même si vous roulez pendant 20 ans et que vous gagnez beaucoup de choses, gérer la pression devient de plus en plus compliqué année après année, même pour ce genre d'athlètes. C’est quelque chose d'un peu étrange, mais ça arrive souvent. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux sportifs prennent leur retraite alors qu'ils sont encore très compétitifs ou ont encore un gros contrat. Mais c'est la réalité."

"Je ne suis pas si surpris car si l'on regarde l'histoire des meilleurs sportifs du monde, beaucoup ont des soucis mais c'est la pression du sport de haut niveau ou les conséquences de problèmes familiaux. Tout est à la limite, donc chaque sportif a beaucoup de pression et ne vit pas la situation de la super façon que tout le monde pense la plupart du temps. Personne ne sait ce que chaque pilote ressent, chacun vit la course de façon complètement différente."

Casey Stoner a confié que ses problèmes d'anxiété se décuplaient lorsqu'il obtenait de bons résultats, et pire encore lorsqu'il était numéro un en raison d'une pression et d'attentes elles aussi décuplées. "Je pense que lorsque vous gagnez beaucoup et que vous montrez à quel point vous êtes fort, ça crée une situation étrange où vous devez être tout le temps dans cet état d'esprit", a expliqué Dovizioso. "Pour ce genre d’athlètes, ça devient difficile car il est presque impossible de rester longtemps à ce niveau. Lorsque vous êtes habitué à gagner et que ça commence à devenir un peu plus compliqué, c'est difficile à supporter, et c'est selon moi ce qu'il s'est passé."

