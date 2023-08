Ducati : "Rien n'est facile et ne doit être pris pour acquis"

Gigi Dall'Igna s'est estimé heureux du dénouement du Grand Prix disputé à Silverstone pour Ducati, alors qu'il a jugé le week-end difficile pour ses troupes. La deuxième place décrochée par Pecco Bagnaia au lendemain d'un sprint raté pour le champion en titre avait, il est vrai, une saveur bien douce pour le patron du constructeur italien, qui n'hésite donc pas à voir "le verre à moitié plein, et plus encore".

Contre toute attente, Bagnaia n'avait empoché aucun point samedi lors du sprint, une première pour lui alors qu'il a obtenu la première ou la deuxième place lors de six des huit épisodes précédents. En grande difficulté, l'Italien avait progressivement rétrogradé durant ces dix tours, jusqu'à terminer 14e à 25 secondes du vainqueur, convaincu qu'il y avait eu un problème sur sa moto.

Dimanche, il était bel et bien dans le coup et a longtemps eu les commandes, de quoi se rassurer ainsi que son patron. "Pecco a bien couru, il a eu énormément de cran et, pour moi, c'est le résultat le plus significatif. Il s'est battu comme un vrai champion, même si notre performance n'a pas été celle que nous espérions", commente Gigi Dall'Igna.

"[Cela a été] un week-end très compliqué, que les conditions météorologiques n'ont fait qu'empirer", estime le directeur général de Ducati Corse, qui a vu Aprilia prendre le dessus sur le sec, à la fois lors des essais de vendredi et pendant cette course principale, où Aleix Espargaró a réussi à effacer sa qualification à la 12e place pour chiper la victoire à Pecco Bagnaia dans le dernier tour. Une fois n'est pas coutume, les Ducati n'étaient pas majoritaires dans le top 10 : seules quatre d'entre elles y figuraient à l'arrivée, aux côtés de deux KTM et, c'est une première, des quatre Aprilia.

"Il faut être fort et affûté même quand les choses ne se passent pas de la meilleure façon, et Pecco l'a assurément été", observe Dall'Igna. "Oui, j'ai vraiment aimé sa course, il l'a dominée dès le début et il a ensuite été capable de résister intelligemment et de défendre sa position quand ses adversaires sont devenus plus insidieux. Il a tout donné, il a même pris le risque de rouler en tête dans des conditions difficiles et changeantes, alors que la pluie se rapprochait."

Une avance confortée au championnat

La course sprint, disputée en pneus pluie, avait vu une Ducati s'imposer, celle d'Álex Márquez. Au championnat, Marco Bezzecchi y avait fait une belle opération en repassant au deuxième rang au détriment de Jorge Martín et en réduisant de neuf points son retard sur Pecco Bagnaia. Mais le champion en titre a finalement renversé la situation dimanche et porté son avance à 41 points.

"Nous avons augmenté notre avance au classement et c'est ce qui compte", souligne Gigi Dall'Igna. "Ça ne veut pas dire que ça n'est pas frustrant de se faire dépasser à quelques virages de l'arrivée. Félicitations à nos adversaires, qui sont toujours très compétitifs sur ce circuit, avec un pilote vraiment inspiré. Un succès qu'ils méritent pour le gros travail qu'ils accomplissent."

"Nos fans et nous-mêmes apprenons une fois de plus que rien n'est facile et, plus encore, que rien ne doit être pris pour acquis. Nous avons décroché et savouré ce podium, mais nous sommes déjà concentrés et décidés à tirer le maximum des prochains Grands Prix."