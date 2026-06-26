EL1 - Bezzecchi retrouve ses esprits, Marc Márquez à la faute

Le MotoGP a posé ses valises à Assen à l'occasion de la dixième manche de la saison, le Grand Prix des Pays-Bas. Un week-end déjà marqué par plusieurs annonces de transferts très attendues, notamment concernant Marc Márquez, Pedro Acosta ou encore Pecco Bagnaia.

Les Essais Libres 1 ont ensuite débuté sous un grand soleil, avec une chaleur déjà bien présente malgré l'horaire matinal : 29°C dans l'air et 38°C en piste. Des températures qui devraient encore augmenter au fil de la journée, avec plus de 36°C attendus dans l'après-midi et un asphalte pouvant grimper jusqu'à 50°C.

Pecco Bagnaia a semblé rencontrer un problème technique sur sa Ducati lors de sa première sortie, le contraignant à rentrer immédiatement au stand. Fabio Di Giannantonio a signé la première référence en 1'34"969, rapidement battue par Jorge Martín pour seulement 0"090.

En difficulté depuis plusieurs courses et estimant ses performances en léger retrait ces dernières semaines, l'Espagnol attend des solutions de la part d'Aprilia ce week-end. Pedro Acosta a ensuite pris les commandes de la séance avec plus de deux dixièmes d'avance, en 1'33"057.

Marc Márquez a finalement signé le meilleur chrono en 1'32"757, lui qui s'attend à souffrir sur le circuit d'Assen. De son côté, son coéquipier Pecco Bagnaia était toujours bloqué au stand, alors que ses mécaniciens s'affairaient à préparer la seconde moto de l'Italien, la première étant désormais derrière des panneaux.

Les chronos ont ensuite continué d'évoluer, avec Ai Ogura, Marco Bezzecchi, puis de nouveau Fabio Di Giannantonio qui se sont succédé en haut de la feuille des temps. Álex Rins a également rencontré des soucis sur sa Yamaha, n'ayant effectué que deux tours après quinze minutes de roulage.

À ce moment-là, le top 10 était composé de Di Giannantonio, Bagnaia - qui avait pu reprendre la piste -, Marco Bezzecchi, Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández, Acosta, Diogo Moreira, Jorge Martín et Enea Bastianini.

Bezzecchi, leader du championnat en quête de rédemption après un Grand Prix de République tchèque chaotique, a repris le meilleur temps, avant d'être immédiatement battu par son coéquipier en 1'32"455. L'Italien a d'ailleurs effectué un léger tout droit dans les graviers, sans conséquence.

Marc Márquez est parti à la faute à l'entrée de la dernière chicane, avant de se relever immédiatement. L'Espagnol a ensuite été imité par Diogo Moreira au virage 4, également sans conséquence pour le Brésilien.

Du côté des chronos, Marco Bezzecchi occupait la première position en 1'32"311, devant la deuxième Aprilia officielle de Jorge Martín et Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez a pu regagner son stand avec sa moto endommagée.

Dans les derniers instants, Pecco Bagnaia est venu reprendre la deuxième place du classement derrière Bezzecchi et devant Jorge Martín. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Ai Ogura, Fermín Aldeguer, Maverick Viñales et Marc Márquez complétaient le top 10.

Les pilotes sont repartis en piste pour d'autres essais de départ. Pour rappel, ce week-end le holeshot device à l'avant a été interdit.