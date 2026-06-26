EL1 - Bezzecchi retrouve ses esprits, Marc Márquez à la faute

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Marco Bezzecchi a été le plus rapide de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP, devant Pecco Bagnaia et l'autre Aprilia officielle de Jorge Martín. Marc Márquez a chuté.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jack Miller, Pramac Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Nicolas Goyon, directeur de l'équipe Red Bull KTM Tech3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
49

Le MotoGP a posé ses valises à Assen à l'occasion de la dixième manche de la saison, le Grand Prix des Pays-Bas. Un week-end déjà marqué par plusieurs annonces de transferts très attendues, notamment concernant Marc Márquez, Pedro Acosta ou encore Pecco Bagnaia.

Lire aussi :

Les Essais Libres 1 ont ensuite débuté sous un grand soleil, avec une chaleur déjà bien présente malgré l'horaire matinal : 29°C dans l'air et 38°C en piste. Des températures qui devraient encore augmenter au fil de la journée, avec plus de 36°C attendus dans l'après-midi et un asphalte pouvant grimper jusqu'à 50°C.

Pecco Bagnaia a semblé rencontrer un problème technique sur sa Ducati lors de sa première sortie, le contraignant à rentrer immédiatement au stand. Fabio Di Giannantonio a signé la première référence en 1'34"969, rapidement battue par Jorge Martín pour seulement 0"090.

En difficulté depuis plusieurs courses et estimant ses performances en léger retrait ces dernières semaines, l'Espagnol attend des solutions de la part d'Aprilia ce week-end. Pedro Acosta a ensuite pris les commandes de la séance avec plus de deux dixièmes d'avance, en 1'33"057.

Marc Márquez a finalement signé le meilleur chrono en 1'32"757, lui qui s'attend à souffrir sur le circuit d'Assen. De son côté, son coéquipier Pecco Bagnaia était toujours bloqué au stand, alors que ses mécaniciens s'affairaient à préparer la seconde moto de l'Italien, la première étant désormais derrière des panneaux. 

Les chronos ont ensuite continué d'évoluer, avec Ai Ogura, Marco Bezzecchi, puis de nouveau Fabio Di Giannantonio qui se sont succédé en haut de la feuille des temps. Álex Rins a également rencontré des soucis sur sa Yamaha, n'ayant effectué que deux tours après quinze minutes de roulage.

À ce moment-là, le top 10 était composé de Di Giannantonio, Bagnaia - qui avait pu reprendre la piste -, Marco Bezzecchi, Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández, Acosta, Diogo Moreira, Jorge Martín et Enea Bastianini.

Bezzecchi, leader du championnat en quête de rédemption après un Grand Prix de République tchèque chaotique, a repris le meilleur temps, avant d'être immédiatement battu par son coéquipier en 1'32"455. L'Italien a d'ailleurs effectué un léger tout droit dans les graviers, sans conséquence. 

Marc Márquez est parti à la faute à l'entrée de la dernière chicane, avant de se relever immédiatement. L'Espagnol a ensuite été imité par Diogo Moreira au virage 4, également sans conséquence pour le Brésilien.

 

Du côté des chronos, Marco Bezzecchi occupait la première position en 1'32"311, devant la deuxième Aprilia officielle de Jorge Martín et Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez a pu regagner son stand avec sa moto endommagée. 

Dans les derniers instants, Pecco Bagnaia est venu reprendre la deuxième place du classement derrière Bezzecchi et devant Jorge Martín. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Ai Ogura, Fermín Aldeguer, Maverick Viñales et Marc Márquez complétaient le top 10. 

Les pilotes sont repartis en piste pour d'autres essais de départ. Pour rappel, ce week-end le holeshot device à l'avant a été interdit.

Lire aussi :

Netherlands Grand Prix des Pays-Bas - EL1

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

1'32.311

   177.131  
2 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.098

1'32.409

 0.098 176.943  
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.144

1'32.455

 0.046 176.855  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.160

1'32.471

 0.016 176.825  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.164

1'32.475

 0.004 176.817  
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.205

1'32.516

 0.041 176.739  
7 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 19

+0.240

1'32.551

 0.035 176.672  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.347

1'32.658

 0.107 176.468  
9 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 19

+0.356

1'32.667

 0.009 176.451  
10 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.446

1'32.757

 0.090 176.279  
11 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.454

1'32.765

 0.008 176.264  
12 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+0.539

1'32.850

 0.085 176.103  
13 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.639

1'32.950

 0.100 175.913  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+0.670

1'32.981

 0.031 175.855  
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 18

+0.765

1'33.076

 0.095 175.675  
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 17

+0.790

1'33.101

 0.025 175.628  
17 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+0.823

1'33.134

 0.033 175.566  
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+0.956

1'33.267

 0.133 175.316  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.957

1'33.268

 0.001 175.314  
20 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+0.985

1'33.296

 0.028 175.261  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.204

1'33.515

 0.219 174.851  
22 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 20

+1.688

1'33.999

 0.484 173.950  
23 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 16

+2.350

1'34.661

 0.662 172.734  
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