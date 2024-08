Espargaró voit du Pedrosa dans le pilotage "doux" de Bastianini

A-t-on retrouvé l'Enea Bastianini des grands jours ? En 2022, le natif de Rimini a décroché un total de quatre succès, en faisant souvent la différence en fin d'épreuve grâce à sa capacité à préserver le pneu arrière. À l'époque, Jack Miller, battu par Bastianini à Austin, évoquait un pilotage "dingue" pour gérer les phases d'accélération.

L'an dernier, la première saison de Bastianini dans l'équipe Ducati officielle a surtout été marquée par des blessures et une adaptation à la version la plus récente de la moto, malgré un succès à Sepang en fin d'année. Cette saison, il est régulièrement dans le coup mais il a fallu attendre Silverstone pour le voir s'imposer et même réaliser un doublé, puisqu'il a aussi remporté le sprint.

Déjà impressionnant en fin d'épreuve au Mugello, ce qui lui a permis de prendre l'avantage sur Marc Márquez puis Jorge Martín dans les derniers tours, Bastianini a une nouvelle fois frappé fort dans le money time en Grande-Bretagne, avec plusieurs dépassements qui l'ont mené à la victoire. Cette capacité à préserver la gomme arrière impressionne particulièrement Aleix Espargaró.

"Il est très doux", a déclaré le pilote Aprilia, ne cachant pas une certaine admiration pour ce pilotage, qui pourrait le mener très haut : "Il me rappelle Dani [Pedrosa] dans ses meilleurs jours. Il est fluide, il accélère de manière très, très douce, en faisant très attention au pneu arrière."

Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il doit comprendre ce qui est différent dans ce genre de journées. Et s'il y arrive, il deviendra clairement le pilote à battre et l'un des favoris pour le titre. D'un point de vue extérieur, j'avais l'impression que c'était très facile pour lui ce week-end."

Bastianini a fait des changements avant Silverstone

Si la force d'Enea Bastianini en fin d'épreuve ne fait aucun doute, il a souvent dû compenser des positions sur la grille décevantes ces derniers mois. À Silverstone, il a retrouvé une première ligne qu'il n'avait connue que dans les deux premières manches de la saison, le fruit d'une approche plus agressive en qualifications, alors qu'il préférait souvent attendre le dernier moment pour essayer de faire un bon chrono.

"J'ai fait le chrono avec le premier pneu, c'est le seul changement", a détaillé Bastianini après son succès. "Je perds toujours la possibilité de faire un bon chrono avec le premier pneu. Pour le deuxième [tour], on a souvent un drapeau jaune, un souci similaire ou du trafic. J'ai été rapide au premier [tour], c'est tout."

En course, Bastianini a aussi "un petit peu" modifié sa façon de freiner et d'aborder les virages, une nécessité en raison des pneus à la disposition des pilotes au GP de Grande-Bretagne : "Il faut dire aussi que le pneu avait était très tendre, donc il fallait faire des choses un peu différentes. Le pneu hard aurait sûrement aidé mais il faisait trop froid, c'était vraiment risqué, surtout [en course à Silverstone] car il y avait quelques degrés en moins par rapport [au samedi]."

Avec Nina Prognon et Léna Buffa