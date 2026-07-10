Récidiviste, Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring
Franco Morbidelli a été pénalisé pour avoir gêné Pedro Acosta pendant les Essais au GP d'Allemagne. Le pilote VR46 a été sanctionné parce qu'il s'agit de sa deuxième infraction de cette nature cette année.
GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
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Au GP des Pays-Bas, Franco Morbidelli et Diogo Moreira ont tous les deux été sous enquête pour avoir gêné des pilotes pendant les Essais. Seul l'Italien a reçu une pénalité de trois places sur la grille, en raison d'une distinction entre les deux incidents : l'infraction de Morbidelli avait été commise dans les 20 dernières minutes, quand les pilotes cherchent à faire un tour rapide, et celle de Moreira juste avant cette période.
Ce vendredi au Sachsenring, Morbidelli a encore gêné un pilote pendant les Essais, Pedro Acosta cette fois, en restant sur trajectoire alors que le pilote KTM était dans un tour rapide, et alors qu'il restait un peu plus de 39 minutes à disputer dans la séance. De quoi permettre à Morbidelli d'échapper à la pénalité ? Que nenni !
Le pilote VR46 a payé le caractère récidiviste de l'incident, et n'a donc pas échappé à la pénalité. Il perdra trois places sur la grille de départ.
"À 15h20'44 pendant les Essais [...] vous avez été observé en étant lent sur la trejctoire et un gênant un autre pilote, le #37 Acosta, au virage 7", indiquent les commissaires dans leur décision.
"Cela va à l'encontre des instructions spécifiques données aux pilotes et aux équipes du MotoGP. Il s'agit donc d'une infraction à l'article 1.21.2 du règlement du championnat du monde des Grands Prix de la FIM."
Franco Morbidelli sera encore pénalisé sur la grille au Sachsenring
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Conformément aux protocoles de sanction communiqués aux équipes, cette action a été considérée comme un incident de type MGP-SR3 : pilotage lent sur la trajectoire au début des Essais – gêne d'un autre pilote (avant les 20 dernières minutes)."
"S'agissant d'une deuxième infraction dans ce type [en 2026], la sanction applicable dans ce cas est une pénalité de trois places sur la grille de départ."
La pénalité ne sera imposée que pour la course principale, ce qui signifie que Morbidelli gardera sa place pur la grille de départ du sprint.
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