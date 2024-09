Le MotoGP confirme que le GP d'Inde n'aura pas lieu en 2025

Comme nous le pressentions hier, le Grand Prix d'Inde MotoGP n'aura pas lieu en 2025. La FIM, l'IRTA et Dorna Sports, instances sportives et organisationnelles du championnat, ont communiqué ce mercredi sur l'annulation de l'épreuve pour la saison prochaine et son retour annoncé pour 2026.

Ce changement intervient alors que le GP d'Inde a déjà été rayé du programme cette année, mais qu'un contrat de trois ans avait dans la foulée été annoncé, censé garantir sa tenue jusqu'en 2027 inclus. Il n'en sera rien, pour des raisons qui restent imprécises dans les informations que transmet le championnat à ce sujet.

Organisé sur le circuit de Buddh, dans la banlieue de Delhi, le Grand Prix avait fait son arrivée au calendrier la saison dernière et devait figurer à nouveau au programme en ce mois de septembre. Il a cependant été annulé pour des "raisons opérationnelles" liées aux conditions météo, bien qu'en coulisses ce soient plutôt des manquements financiers du promoteur de l'époque, Fairstreet Sports, qui sont évoqués.

Le MotoGP assurait néanmoins que l'épreuve se tiendrait au début de la saison 2025, aidée par l'accord passé avec un nouveau promoteur local, InvestUP. Or, il est à nouveau fait état aujourd'hui de "circonstances opérationnelles" pour expliquer que le GP d'Inde ne pourra avoir lieu en début de championnat. Mais l'agenda étant complet par la suite, le MotoGP ne courra tout simplement pas à Buddh l'an prochain.

"Des circonstances opérationnelles ont obligé l'épreuve à être retardée par rapport à son positionnement initial vers le début du calendrier 2025. En l'absence de dates disponibles à la fin de la saison, MotoGP reviendra donc en Inde au début de l'année 2026", est-il indiqué.

Le communiqué précise que le promoteur du Grand Prix et celui du championnat "travaillent dur pour ramener le MotoGP sur le circuit international de Buddh avec une épreuve de niveau international, et s'engagent à confirmer que l'Inde est une destination pour les événements sportifs mondiaux", avant d'ajouter que cette collaboration "continue de poser de formidables bases" en vue du retour de l'Inde au calendrier.

Le calendrier MotoGP 2025 est attendu cette semaine. Le championnat indique que le GP d'Inde en sera l'épreuve de réserve la saison prochaine, alors que 22 épreuves devraient figurer au programme. Plusieurs d'entre elles ont déjà été confirmées, à commencer par le GP de Thaïlande, qui lancera la saison début mars. On connaît aussi la date du GP de France (9-11 mai), de même que celles des GP de Grande-Bretagne (23-25 mai), d'Allemagne (10-13 juillet) et d'Autriche (15-17 août), et on sait que le calendrier comptera des épreuves au Portugal, en Hongrie et en République tchèque.