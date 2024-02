Honda cherche encore "le meilleur compromis" sur sa moto

Les gros changements effectués par Honda, qu'il s'agisse de la nouvelle direction du HRC ou des modifications apportées à la moto, n'ont pas encore eu d'effets révolutionnaires en piste. Dans l'équipe officielle, Joan Mir s'est dit "surpris" des progrès effectués tout en évoquant un "long processus" pour que la marque retrouve le sommet, tandis que son nouveau coéquipier, Luca Marini, a reconnu que les changements n'étaient tout simplement "pas encore suffisants".

La situation a en plus été compliquée par le fait que les deux pilotes ont été souffrants au cours du test de Losail. Honda avait pourtant encore un gros travail à accomplir malgré sa présence au Shakedown qui a précédé le test réunissant toutes les équipes à Sepang. La marque abordera donc la saison sans être totalement prête et Mir a estimé qu'il faudrait "quatre ou cinq journées de tests supplémentaires" pour peaufiner la moto, ce qu'a confirmé Alberto Puig.

"Le package n'est pas encore prêt, et pas tellement parce qu'ils n'ont pas beaucoup pu rouler [lors du deuxième jour à Losail], mais car nous recherchons encore le meilleur compromis, ou les meilleurs réglages, pour le Grand Prix", a expliqué le team manager de la structure officielle au site du championnat. "Voilà la situation à l'heure actuelle."

Puig estime cependant que l'ampleur des progrès déjà effectués et restant à accomplir est bien identifiée en interne : "Nous savons où nous avons progressé et où nous devons encore progresser. Nous allons essayer d'accélérer autant que possible les choses que nous devons améliorer, afin de voir [si] nous arrivons à les recevoir pour le début du championnat."

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Comme depuis plusieurs années chez Honda, les pilotes se plaignent surtout d'un manque de grip à l'arrière auquel il n'existe pas de solution simple, chaque élément devant fonctionner en harmonie avec les autres. L'aérodynamique peut contribuer à améliorer la situation sans être la seule responsable, et les soucis ne seront pas résolus en un claquement de doigts, selon Puig.

"Nous comprenons que la moto forme un package, alors il n'y a pas que sur l'aéro que nous devons travailler. Nous devons aussi régler d'autres choses sur la moto. De nos jours, avec ces motos, on ne peut pas ne régler qu'une seule chose. C'est une partie très importante de la moto aujourd'hui, c'est vrai, mais nous pensons pouvoir aussi nous améliorer dans d'autres domaines, donc c'est que nous recherchons."

Pour mener ce travail, Honda pourra s'appuyer sur les concessions, qui lui permettront d'effectuer des tests avec ses titulaires pendant la saison. Puig compte sur cet élément pour aider Honda à améliorer la RC213V : "Nous essayons de comprendre quelle serait la meilleure option. Nous avons une sorte de plan, pas encore défini mais notre programme sera intéressant et va nous aider dans le développement de la moto pour 2024."

Avec Léna Buffa