L'ingénieur de Miller va passer de KTM à Honda

Après le marché des pilotes, qui ne tardera pas à révéler ses derniers mouvements, c'est celui des ingénieurs qui bat son plein. Le premier gros transfert dont a eu vent Motorsport.com concerne Cristhian Pupulin, aujourd'hui associé à Jack Miller chez KTM, après l'avoir suivi depuis Ducati. D'après nos informations, l'Italien rejoindra Honda la saison prochaine et remplacera Giacomo Guidotti dans le stand de Luca Marini.

Ancien pilier de Ducati, où il a également travaillé avec Nicky Hayden, Loris Capirossi, Carlos Checa et Andrea Dovizioso, entre autres, Pupulin est associé à Jack Miller depuis 2018. Il a accompagné l'Australien du team Pramac à l'équipe d'usine Ducati, puis il a fait partie de la fuite des cerveaux subie par le constructeur de Borgo Panigale en faveur de KTM il y a deux ans.

Mais avec le départ de Miller, l'ingénieur va ouvrir une nouvelle page de sa carrière et rejoindre Honda, en charge de la RC213V pilotée par Marini. Jusqu'ici, le pilote italien a travaillé avec Giacomo Guidotti, dont l'expérience passée va de Dani Pedrosa à Joan Mir en passant par Takaaki Nakagami.

Lorsqu'il a négocié son arrivée chez Honda, fin 2023, Marini avait demandé à pouvoir être associé à Santi Hernández, resté libre avec le départ de Marc Márquez, qu'il n'avait pas pu suivre. L'Italien n'avait toutefois pas obtenu gain de cause et c'est à Mir qu'Hernández a été associé.

D'autres changements à attendre

Le passage de Cristhian Pupulin de KTM à Honda n'est pas le seul changement à prévoir dans les stands la saison prochaine. Motorsport.com révélait notamment en début de mois que Marc Márquez serait associé à Marco Rigamonti dans l'équipe officielle Ducati, où il remplacera Enea Bastianini.

En passant dans le clan KTM, Bastianini retrouvera Alberto Giribuola, avec qui il travaillait chez Gresini et qui a rejoint le constructeur autrichien en tant qu'ingénieur performance, en même temps que Cristhian Pupulin. Cela fait un technicien de référence que KTM va conserver, alors même que le constructeur vient de perdre Fabiano Sterlacchini, autre transfuge majeur de Ducati il y a trois ans et qui n'a pas renouvelé son contrat de directeur techniques au début de l'été.

Par ailleurs, Motorsport.com s'attend à ce que José Manuel Cazeaux assiste Maverick Viñales de l'autre côté du garage Tech3. Le pilote espagnol accorde une immense confiance à son ingénieur, au point de l'avoir fait venir chez Aprilia dès qu'il l'a pu.

José Manuel Cazeaux devrait rester aux côtés de Maverick Viñales. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Chez Aprilia, justement, la composition des équipes techniques pour la saison prochaine n'est pas claire pour le moment, sachant que le team d'usine va changer ses deux pilotes. Concernant l'identité de celui qui accompagnera l'adaptation de Jorge Martín à la RS-GP, Daniele Romagnoli se trouve sur la liste des candidats, selon les informations de Motorsport.com. Il est aujourd'hui associé à l'Espagnol chez Pramac et sous contrat avec Ducati, mais le constructeur de Borgo Panigale lui a fait savoir que ses services n'étaient pas requis pour 2025.

Antonio Jimenez fait aussi partie des ingénieurs susceptibles de changer de marque. Fort de 25 ans d'expérience en Grand Prix, le Belge est en pourparlers avec Honda pour suivre Aleix Espargaró, avec qui il travaille depuis 2019 et qui va devenir le pilote d'essais de la marque à l'aile dorée l'année prochaine. Quant à Marco Bezzecchi, on ignore pour le moment qui sera son ingénieur, surtout si Antonio Jimenez suit Espargaró et si José Manuel Cazeaux suit Viñales.

Enfin, l'un des noms qui circulent le plus est celui de David Muñoz, arrivé en MotoGP en 2021 après avoir été appelé par Valentino Rossi et qui travaille actuellement avec Fabio Di Giannantonio chez VR46. Bien que Di Giannantonio soit en passe d'obtenir une Ducati GP25 d'usine la saison prochaine chez VR46, la destination la plus probable pour le technicien est Pramac, qui va devenir l'équipe satellite Yamaha.