Bezzecchi : "J'ai connu des soirées difficiles, un peu de tristesse"

C'est un Marco Bezzecchi souriant qui est parti en vacances après le GP d'Allemagne. Le week-end n'avait pourtant pas été particulièrement reluisant sur le plan comptable, le pilote VR46 ayant empoché huit petits points, néanmoins il s'agissait de son meilleur résultat depuis Jerez, rendez-vous qui l'avait vu monter sur le podium et lui avait donné l'illusion que ses problèmes étaient réglés.

Depuis qu'il a reçu le modèle 2023 de la Ducati, assortie des pneus de dernière génération, celui qui l'année dernière a obtenu la troisième place du championnat est à la peine. Très en difficulté avec une moto qui a du mal à faire tourner, il se heurte au casse-tête du trail braking, ce freinage progressif vers le point de corde que parvient à bien réaliser son coéquipier Fabio Di Giannantonio et qui ne lui réussit pas, et se sent sans cesse déstabilisé par un pneu arrière qui pousse sur l'avant, notamment en gomme neuve.

Interrogé sur sa confiance au début du week-end du Sachsenring, un Bezzecchi éprouvé par les dernières semaines avouait : "Elle n’est pas très bonne. Je suis confiant, je suis toujours positif, toujours très motivé à travailler. Mais c’est compliqué quand vous êtes motivés et que dès que vous essayez d'en faire plus, soit vous commettez une erreur, soit vous tombez, soit vous êtes plus lent... Ce genre de choses. C’est dur, mais comme je l'ai dit, l'objectif est de continuer à travailler. Je ne baisse pas les bras, je ne baisserai jamais les bras et mon équipe non plus. On essaye de rester positifs !"

Dès le samedi, l'état d'esprit du pilote avait changé, semblant puiser dans cette volonté de se montrer combattif mais aussi de relativiser. "Je ne me serais jamais attendu à être content d'une dixième place !" avouait-il, rigolard, après le sprint. Et pour cause, son équipe a réussi à rendre sa moto un peu plus agile en entrée de virage, quitte à perdre en stabilité, et… le choix a surtout été fait d'arrêter de tout chambouler. "Pour le reste, on a décidé de tout garder comme ça et de dépasser les problèmes, de s’adapter, car on a vu que trop modifier la moto n’était pas la bonne solution", a-t-il expliqué, heureux de s'être senti plus rapide.

Le dimanche a confirmé la voie prise, grâce à des améliorations sur sa moto et surtout sur son pilotage qui lui ont permis de "tout sentir". Plutôt rapide, Bezzecchi dit s'être amusé et a réussi des dépassements pour terminer huitième, malgré une confiance toujours manquante dans les freinages où il sent devoir gagner en agressivité.

Marco Bezzecchi s'est heurté aux KTM au Sachsenring, mais a réussi à en battre plusieurs. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Durant les deux courses, il s'est heurté à des pilotes KTM très compliqués à dépasser, du fait d'une moto leur permettant d'affronter les virages très différemment. Quant à ce pneu arrière, il continue à pousser autant, mais Bezzecchi essaye de ne plus y prêter attention. "On en souffre encore mais il faut un peu cohabiter avec ça et ne pas devenir fous à essayer de le résoudre, en espérant aussi que j'arriverai à m'améliorer encore un peu dans le pilotage pour dépasser ces problèmes."

L'espoir d'un "nouveau départ"

Une approche plus détendue a donc permis au pilote VR46 de mieux vivre son week-end, et il n'a pas masqué à quel point cela lui a fait du bien. "Je suis toujours très positif, mais je ne cache pas que j'ai connu des journées difficiles, et surtout des soirées difficiles. Quand je me retrouve seul, je suis souvent pris d'un peu de tristesse, tout du moins ça a souvent été le cas jusqu'à hier", avouait-il le samedi. "Alors ce résultat, même s'il ne vaut rien parce qu'il ne me rapporte même pas un point, [il vient d'une] performance qui n'a pas été mauvaise et ça me permet d'aller un peu mieux."

"Ça n'est évidemment pas ce que je veux, c'est indéniable, mais il faut bien repartir de quelque part, alors on essaye de repartir de là et de faire du bon travail. Je sais que je vais surement vivre d'autres journées difficiles mais je pense que j'aurai aussi de belles journées."

Le lendemain, à l'heure des vacances, Bezzecchi poursuivait : "Je suis content d'avoir cette pause, j'en avais besoin pour mon mental. Mais dans le même temps, j'ai hâte de retrouver la moto. Silverstone est une piste que j'adore alors ce sera intéressant. Je suis content parce que cette course m'a bien motivé pour pousser encore plus fort à la gym pendant la pause et revenir en ayant encore plus faim."

Le pilote italien ne voulait toutefois pas se bercer d'illusions après cette performance. "Après Jerez, déjà, je pensais que ce serait un peu plus facile, mais on a ensuite à nouveau rencontré des problèmes. On a changé notre façon de travailler, au final, on a arrêté de trop faire bouger la moto et on s'est plus concentrés sur les détails, sur le pilotage."

"Le principal objectif ce week-end était de piloter malgré les problèmes et je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. On a vu que trop changer la moto n'était pas la solution, on n'a jamais trouvé la façon d'améliorer les mauvaises sensations que j'avais avec les principaux problèmes. J'espère donc que c'est un nouveau départ."

Avec Nina Prognon