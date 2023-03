Premier objectif atteint pour Johann Zarco avant les qualifications

Charger le lecteur audio

Johann Zarco a atteint son premier objectif vendredi, durant la journée d'ouverture du Grand Prix du Portugal MotoGP, puisqu'il s'est positionné dans le top 10. Le nouveau découpage des week-ends veut que les deux séances du vendredi soient d'ores et déjà décisives pour accéder directement à la Q2 sur la base de ces dix premières places au classement combiné, aussi était-ce une case particulièrement importante à cocher, notamment en vue d'une course sprint qui risque fort de récompenser ceux qui partiront devant.

Cinquième des Essais 1 le matin, Zarco a été le dernier à améliorer sa performance l'après-midi durant la seconde séance. À son deuxième time attack, avorté, a fait suite la longue interruption de la séance durant laquelle les équipes de secours prenaient en charge Pol Espargaró après son accident, puis il a fallu y retourner pour un dernier assaut du chrono. Descendu à la dixième place, le Français a réussi à se sortir de la zone de danger à deux minutes du drapeau à damier en bouclant un tour qui l'a placé au septième rang, à quatre dixièmes du meilleur temps. L'essentiel était atteint.

"Une bonne journée", résume-t-il auprès du site officiel du MotoGP. "L'objectif était d'être dans le top 10 pour être directement en Q2 et je suis content de l'avoir fait. La séance a été longue l'après-midi avec les deux drapeaux rouges et c'était un peu difficile de rester concentré, du coup je suis encore plus content d'être dans le top 10 et d'avoir assuré la Q2."

"Il faudra être très concentré pour être très performant, jouer la première ligne et donc être compétitif pour la course sprint l'après-midi", prévient Johann Zarco. Et il a les idées claires quant à ce qu'il devra tenter d'améliorer ce samedi matin pour affiner sa copie en vue des deux courses, l'une de 12 tours qui se courra cet après-midi et l'autre d'une distance classique (25 tours) au programme demain.

"Je me sens assez bien sur la moto. J'ai un bon feeling avec le pneu medium arrière, ce qui peut être bien pour la course de dimanche. Les autres sont très performants avec le soft arrière, alors j'ai juste encore à trouver un peu plus de feeling avec le soft pour gagner en performance et en time attack."

Pour parvenir à progresser là où il le souhaite, le pilote Pramac dispose d'une séance d'essais libres de 30 minutes qui débutera à 10h10 heure locale (11h10 en France), sans autre enjeu que de terminer la préparation des machines. Les qualifications se dérouleront dans la foulée et décideront de la grille de départ qui vaudra tant pour la course sprint d'aujourd'hui que pour la course principale de demain.

