Jorge Martín voit qu'il a perdu de ses forces : "Je suis un peu à la traîne"

Jorge Martín a repris cinq points au leader du championnat grâce à son résultat dans la course sprint de Brno, et surtout à la chute de Marco Bezzecchi qui se trouvait jusqu'alors devant lui. Il dispose aujourd'hui d'une opportunité en or de faire fondre un peu plus encore cet écart, puisque son coéquipier ne sera pas au départ de la course, suspendu par les commissaires.

Pour autant, le bilan mathématique n'intéresse pas vraiment l'Espagnol, pourtant deuxième à seulement 15 unités de Bezzecchi ce matin. Il déplore surtout la perte du niveau qu'il a pu afficher il y a quelques semaines et qui l'avait mené à une double victoire au Mans.

"Être à dix, 15 ou 20 points du leader, c'est la dernière chose qui m'inquiète en ce moment. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que je suis loin des Ducati et loin de la victoire, et ça fait déjà deux courses que je n'ai plus la vitesse que j'avais en début d'année", décrit le champion du monde 2024.

"[Le championnat] est très long, mais si je continue à ne pas avoir la vitesse, je n'aurai aucune chance de me battre pour le titre. L'important, c'est de comprendre pourquoi et de continuer à m'améliorer."

Un manque de mordant inhabituel en qualifications

"Il y a un écart de performances par rapport aux autres pilotes. Sur certains circuits, cet écart n'existait pas, et maintenant je suis un peu à la traîne", constate le pilote espagnol, qui en tire la conclusion qu'il continue à pâtir d'un certain manque d'expérience avec l'Aprilia. C'est ce qui explique notamment, selon lui, qu'il apparaît moins fort qu'il l'a longtemps été en qualifications.

"Je ne comprends pas vraiment les limites de la moto", répond-il lorsqu'il est interrogé sur ses difficultés, inédites pour lui, dans le tour qualifs. "J'adorerais avoir un test, évidemment, parce que j'ai le sentiment d'avoir besoin de quelque chose d'autre à l'avant, que je n'ai pas. Je me sens tout le temps à la limite."

"Quand je roule [en course], tout est plus fluide en termes de rythme et je ne me sens pas proche de la limite, mais quand je pousse pour un tour, je me sens très mal sur la moto. Donc il faut qu'on continue à progresser là-dessus, parce que dès que ce sera fait, je serai dans la bagarre à la course suivante."

Si je continue à ne pas avoir la vitesse, je n'aurai aucune chance de me battre pour le titre.

Au Mans, où il s'était imposé, Jorge Martín semblait être dans une excellente dynamique. Depuis, il a connu un week-end extrêmement mouvementé à Barcelone, puis a perdu une rare journée de test sur place à cause d'une chute, avant un week-end plus solide en Italie et une performance à nouveau troublée en Hongrie.

Jorge Martín a pris la cinquième place du sprint de Brno. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

En prenant le GP de France comme référence, le Madrilène regrette les changements de réglages réalisés depuis et le fait de ne pas disposer d'une base stable. "Chaque piste est différente. On a un peu modifié les réglages depuis Le Mans. On a un peu tourné en rond mais on n'a jamais trouvé notre set-up de base. J'ai essayé la moto du Mans, mais ça ne fonctionne pas comme ça a fonctionné là-bas."

"C'est essentiel pour moi de trouver ce set-up de base. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. J'essaye de ne pas trop toucher à la moto, de m'adapter à elle, mais c'est difficile pour moi de trouver cette base. J'ai juste besoin de plus de temps."

Le double long-lap, un moindre mal

La course qui se profile ce dimanche ne devrait pas résoudre le problème, d'autant que Jorge Martín devra réaliser deux long-laps, conséquence de la chute collective qu'il a provoquée en Hongrie. Il s'y est beaucoup entraîné et estime que "ça ne sera pas un désastre".

"Je vais perdre quelque chose comme 3"5 en tout avec les deux long-laps", évalue-t-il, "ça n'est pas dramatique. [Samedi] j'étais bloqué dans le paquet parce qu'on avait vraiment des rythmes similaires, mais avec les deux long-laps, peut-être que je vais avoir de l'air frais et que je pourrai être plus rapide."

"Ce qui est important pour moi", ajoute Jorge Martín, "c'est de trouver la vitesse et de continuer à progresser. Je vais le prendre comme un test, parce qu'avec la vitesse que j'ai ce week-end, je ne serai de toute façon pas en mesure de me battre pour le titre. Donc, pour moi, le plus important est d'améliorer ma vitesse et ma performance."

Avec Germán Garcia Casanova