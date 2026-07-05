Jorge Martín en tête du championnat : "Ce n'est pas vraiment important à ce stade"

Brièvement leader du championnat après le sprint du GP du Brésil, Jorge Martín est repassé en tête dimanche, au terme du week-end d'Assen, où Marco Bezzecchi a encore perdu de gros points. Malgré quelques faux-pas pour lui aussi, l'Espagnol profite d'une régularité supérieure à celle de son coéquipier lors des deux dernières manches.

Malgré tout, Martín n'a toujours pas le sentiment d'être en pleine possession de ses moyens. En premier lieu, car il conserve une gêne physique depuis plusieurs mois et n'est toujours pas totalement remis des conséquences des grosses chutes subies ces dernières semaines, et notamment à Barcelone. Bien qu'il s'ouvre peu sur ce sujet, il laissait entendre à Assen que la situation est plus délicate qu'il a bien voulu le montrer jusqu'à présent.

"Je suis très heureux de mener le championnat. Il y a six mois, je ne savais pas si je pourrais débuter la saison. J'ai manqué le premier test et je mène le championnat. C'est fou ! Vraiment énorme", se réjouissait-il ainsi après sa prise de pouvoir aux Pays-Bas.

Pourtant, au micro du site officiel du MotoGP, le champion du monde 2024 expliquait : "Je ne me soucie pas vraiment d'être premier, deuxième ou troisième. Ce n'est pas vraiment important à ce stade du championnat. C'est sûr qu'il vaut mieux être premier que cinquième, mais le truc, c'est que je ne suis pas à 100% physiquement. J'ai eu beaucoup de mal ce week-end."

"Je pense que je ne suis pas à 100% sur la moto. Je reste concentré, j'essaie de trouver cette condition physique, ces sensations sur la moto. Je ne sais pas où est la limite, donc je vais continuer à me battre pour atteindre ce maximum et être prêt dans les dernières courses de la saison."

Toujours en quête d'une base de réglages sur l'Aprilia

L'autre raison pour laquelle Martín minimise son leadership actuel, c'est qu'il insiste sur le fait qu'il ne maîtrise pas encore totalement sa moto, essentiellement par manque de kilométrage.

"Je pense qu'il me manque beaucoup de tours sur l'Aprilia. Je suis dans un processus pour apprendre à connaître la moto de plus en plus", répétait-il encore aux Pays-Bas. "Il est certain qu'il me manque quelque chose et qu'il faut travailler dessus pour comprendre."

Malgré sa double victoire au Mans, les podiums obtenus de façon très régulière cette saison ainsi qu'une première pole avec Aprilia fêtée le week-end dernier, Jorge Martín continue donc à chercher les réglages qui lui offriront une base stable. "C'est bien de prendre la tête mais le chemin reste long, il faut avancer course après course", a-t-il prévenu.

Jorge Martín, nouveau leader du championnat mais très prudent. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Mais en bon compétiteur, et ayant déjà connu la lutte pour le titre, il ne compte pas se montrer défaitiste. Son expérience lui apprend qu'il faut engranger autant de points qu'il le peut tant qu'il n'a pas atteint le niveau d'excellence qu'il vise, puisqu'il faudra réellement jeter toutes ses forces dans la bataille lors des derniers Grands Prix s'il conserve une opportunité.

"Si j'ai la chance de jouer le titre dans les dernières courses, ce qui voudra dire qu'on aura tout bien fait et qu'on aura tout le temps été performants, alors je pense que [l'expérience] jouera un peu dans les deux ou trois dernières courses. Mais actuellement, je veux juste faire au mieux chaque week-end, j'essaie de tout le temps voir l'arrivée."

"C'était le genre de week-ends où il fallait faire le maximum, parce que je sentais que je n'étais pas le plus rapide. J'ai juste essayé de faire la course parfaite mais je n'étais pas le plus rapide. Prendre une cinquième place [samedi] et une troisième place [dimanche], c'est déjà très bien. Maintenant, je me concentre sur le fait d'améliorer ma vitesse", décryptait l'Espagnol au terme du week-end d'Assen.

"Comme je l'ai dit, si on a une chance à la fin, je me battrai pour ça", a-t-il promis. "C'est sûr qu'il vaut mieux être premier que huitième. Pour moi, il était important d'être proche à la pause estivale. C'est le plus important parce que je sais que les deuxièmes parties de saison sont habituellement très bonnes pour moi."

Il y a six ou sept pilotes qui peuvent se battre pour le championnat. Tout est ouvert. Il y a des champions parmi ces pilotes.

Enfin, il y a un dernier élément qui pèsera dans l'équation, quoi qu'il arrive, et c'est la dynamique qui se créera autour de lui. Jorge Martín est, certes, passé en tête, mais les écarts sont minimes aujourd'hui. Ils sont huit à être contenus en 63 points seulement, alors qu'il en reste 444 à distribuer.

"C'est sûr qu'il y a beaucoup de rivaux, on est en MotoGP et il y a six ou sept pilotes qui peuvent se battre pour le championnat. Je vais essayer de me concentrer sur moi, de faire mieux à chaque course. En faisant ça, j'espère que je pourrai me battre jusqu'à la fin."

"Tout est ouvert. Il y a des champions parmi ces pilotes, des pilotes avec plus ou moins d'expérience. Ce qui compte actuellement, c'est d'être rapide. Pour moi, le plus important est d'arriver dans les quatre dernières courses avec une chance de gagner parce qu'aujourd'hui, la position ne compte pas vraiment."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud